La saison 2 de la série The Last of Us de HBO est très attendue. Et si une grosse surprise débarquait en plus de ces nouveaux épisodes ? Le showrunner Craig Mazin nous donne un bel espoir.

Les fans de The Last of Us avaient de grandes attentes avant la sortie de l'adaptation de HBO. Ils ont été servis, puisque la série sortie l'an dernier a tout d'un chef-d'œuvre. Le talent des showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann, mais aussi le duo d'acteurs culte composé de Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie) ont permis cela. Désormais, le public attend impatiemment la saison 2, mais il pourrait aussi avoir une belle surprise en plus de ces nouveaux épisodes...

Des spin-offs de la série The Last of Us évoqués

Dans une interview accordée au média The Wrap, le showrunner Craig Mazin a été interrogé sur la potentielle production de spin-offs autour de personnages secondaires, en plus de la saison 2. Malgré le gros travail que demande l'adaptation de The Last of Us 2, l'homme ne ferme pas du tout la porte à cette idée. Ce qui devrait ravir le public. « Je ne suis pas opposé à l'idée d'autres séries qui pourraient s'inspirer de ces personnages ou de ce monde. Mon grand espoir est que si cela se produit, ce soit fait avec autant de soin, de respect et d'amour que ce que nous appliquons à faire en ce moment » déclare Craig Mazin. Une déclaration qui tease l'avenir de la série The Last of Us ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle est loin d'être morte. Le lore pourrait donc être étoffé autrement que par le biais d'une saison 3.

Rappelons que la franchise de jeux vidéo de Naughty Dog ne compte qu'un seul DLC, Left Behind, que HBO a déjà adapté avec le septième épisode de la série The Last of Us. Ce morceau de scénario qui se déroule avant l'intrigue du premier opus permet de découvrir la relation entre Ellie et Riley. Un spin-off du programme TV serait donc un petit événement puisqu'il s'agirait d'une histoire totalement originale. Reste à savoir sur quel personnage il pourrait être centré. Tommy ? Bill ? La mère d'Ellie ? Il faudra attendre un bon moment avant de le savoir.

La saison 2 toujours attendue pour 2025

Avant de possibles séries additionnelles, c'est bien la saison 2 de la série The Last of Us qui est attendue. Et elle devrait particulièrement sombre et perturber le public selon Bella Ramsey. D'ailleurs, le showrunner Craig Mazin déclarait récemment qu'aucun personnage de la série, même les principaux, n'était à l'abri de la mort. Les fans de Game of Thrones seront en terrain connu, mais les autres devront avoir le cœur bien accroché avant de se lancer dans cette saison 2. Rappelons que ces nouveaux épisodes arriveront probablement dans le courant de l'année 2025. Une estimation donnée par Francesca Orsi, directrice des séries dramatiques chez HBO.