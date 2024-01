Un spin-off de la série The Last of Us pourrait voir le jour, et ça porterait sur deux personnages fort appréciés de la communauté. Mais pour certains fans, ce n'est pas forcément nécessaire.

The Last of Us est probablement le meilleur exemple qu'on peut citer en parlant d'adaptation télévisuelle d'un jeu vidéo. Sa première saison a fait mouche aussi bien chez le public que la critique. Maintenant, on attend avec impatience la saison 2 qui n'est pas encore prête de pointer le bout de son nez. Entretemps, on vient d'apprendre qu'un spin-off sur deux personnages bien précis pourrait être mis sur pied. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? A vous d'en juger.

Un spin-off pour la série The Last of Us ? Et pourquoi pas ?

La cérémonie des Emmy Awards s'est récemment tenue, et la série The Last of Us a reçu huit récompenses bien méritées. Nick Offerman, en a justement remporté une pour le rôle de Bill qui a touché plus d'une personne. Suite à la remise des prix, on lui a demandé si on allait revoir son personnage et celui de Franck. Visiblement, c'est une idée qui a traversé l'esprit des têtes pensantes derrière le show, mais on n'en saura pas plus pour le moment. Voici ce qu'il avait à dire sur le sujet :

Oh, excellente question, mais je devrais demander à quelqu’un qui a un salaire plus élevé que moi. L'idée a été présentée. Je pense qu'on a présenté toute une mini-série façon préquelle de leur vie avant qu’ils se rencontrent.

En vérité, ce n'est pas la première fois que l'idée est mise en avant. Peu après la diffusion de l'épisode 3 de The Last of Us, le réalisateur Peter Hoar en avait parlé. Il avait expliqué qu'un spin-off sur Bill et Franck pourrait être une idée intéressante. Notre homme pensait même ajouter Joel dans l'histoire pour le présenter sous un nouveau jour. « On en apprendrait beaucoup sur lui au cours de l'apocalypse ». Sur le papier, c'est donc plutôt intriguant. Mais quelques fans ne semblent pas partager cet avis.

Trailer de la série The Last of Us

Une idée qui n'emballe pas certains fans

Les personnes qui sont contre l'idée ne détestent pas le personnage, loin de là. En fait, ce qu'on entend le plus, c'est le fait que l'histoire de Bill et Franck a déjà été racontée. Un épisode a suffi pour nous la livrer, et c'était touchant, émouvant. Par conséquent, on n'a pas forcément besoin d'en voir plus. « Est-ce qu'on pourrait éviter ça s'il vous plaît ? », « Même si j'aurais aimé voir davantage Bill, un spin-off n'est pas nécessaire », « Ils ont déjà tout raconté dans cet épisode de toute façon », peut-on notamment lire. De son côté, le showrunner Craig Mazin a déjà expliqué qu'il n'était pas contre un spin-off de The Last of Us. Affaire à suivre.

Quant à la saison 2 de The Last of Us, on a appris que la production débutera le 12 février 2024. C'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'il ne faut pas espérer la voir avant 2025. L'intrigue nous plongera dans les événements du deuxième opus, quelques années après la conclusion de la première saison. Du coup, ça pose la question de l'actrice qui incarnera Abby. Elle a été choisie, mais son identité demeure un mystère bien gardé. Etant donné que la production va bientôt démarrer, on devrait avoir la réponse dans peu de temps.