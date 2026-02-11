Ashley Johnson, qui interprète Ellie dans les jeux The Last of Us, est récemment revenue sur les polémiques ayant entouré la diffusion de la deuxième saison sur HBO.

On peut le dire, la série The Last of Us est passée de l’amour à la haine en un rien de temps. Couverte d’éloges tout au long de sa première saison, l’adaptation d’HBO a beaucoup plus divisé les spectateurs avec sa seconde saison, qui a fait l’objet de vives critiques en raison de son écriture et de la performance de Bella Ramsey. Car pour certains fans, l’actrice aurait bien du mal à incarner la version plus âgée d’Ellie dépeinte dans The Last of Us Part 2, ce qui a donné lieu à de nombreuses polémiques. Des polémiques sur lesquelles revient aujourd’hui Ashley Johnson.

L’actrice originale d’Ellie s’exprime sur la série The Last of Us

À l’occasion d’une interview menée par The Direct, l’actrice d’Ellie dans les jeux de Naughty Dog est en effet revenue sur les nombreuses critiques émises à l’encontre de la série réalisée par Craig Mazin. « J’ai le sentiment qu’avec The Last of Us, les gens adorent vraiment cette histoire, moi y compris. Et ce sont des fans très, très passionnés. Et parfois, cette passion est vraiment géniale. Mais d’autres fois, elle l’est moins » explique-t-elle alors. « Je comprends ça. Je comprends qu’on puisse aimer quelque chose à ce point et vouloir que ce soit comme vous le voulez ».

Pour autant, Johnson assure ne pas vraiment être en phase avec les critiques plus que virulentes émises par les fans. « Cela peut parfois être difficile, lorsque vous créez ces choses et que de votre côté, vous êtes passionné et enthousiaste et espérez que ces deux aspects puissent se rejoindre. Mais parfois, ça ne fonctionne pas. Et c’est difficile, parce qu’à chaque fois que vous travaillez sur quelque chose, vous voulez que les gens l’apprécient, et vous voulez que les gens l’aiment autant que vous ».

© HBO

Avant de conclure alors : « J’adore The Last of Us sous toutes ses formes, et je suis très heureuse de pouvoir participer à la narration de cette histoire ». Bref, vous l’aurez compris donc : si l’actrice d’Ellie dans les jeux n’est pas forcément d’accord avec les critiques des fans, elle comprend néanmoins tout de même leur position, étant elle-même profondément attachée à l’histoire qu’elle a aidé à construire avec Naughty Dog. Reste maintenant à voir si la saison 3 parviendra à remonter le niveau, en sachant qu’il pourrait finalement s’agir de la dernière.

Source : The Direct