Neil Druckmann rappelle qu'il ne travaille pas sur la saison 3 de la série The Last of Us et confirme que, selon lui en tout cas, elle devrait marquer la fin de l'adaptation.

La saison 3 de The Last of Us est toujours en tournage du côté de HBO. Toutefois, celle-ci pourrait bien se distancier des précédentes dès lors que Neil Druckmann a quitté la production. Le président de Naughty Dog et co-créateur de la licence est d'ailleurs rapidement revenu sur la situation et a donné son point de vue sur le fait que cette nouvelle salve d'épisodes devrait être la dernière.

Naughty Dog se désolidarise de la série The Last of Us

Neil Druckmann, le père de The Last of Us, a pu revenir pour The Washington Post sur sa vision de l'écriture scénaristique dans le milieu du jeu vidéo. Se considérant comme étant de la vieille école du storytelling, l'homme se dit que s'il ne travaillait pas dans ce milieu, il écrirait pour d'autres supports.

D'ailleurs, les prémisses de The Last of Us sont nées dans son esprit sous forme de comics. La licence a d'ailleurs eu droit à un préquel officiel sous forme de bande-dessinée. Neil Druckmann a même mis sa plume au service de la série live-action, diffusée depuis 2023 sur HBO.

De gauche à droite : Craig Mazin et Neil Druckmann, 2025.

Cependant, Druckmann a fini par se distancier du projet. Alors qu'il intervenait en tant que co-showrunner et co-scénariste sur la série, il a décidé de ne pas poursuivre sur The Last of Us saison 3. Halley Gross, également à l'écriture sur la saison 2 après avoir co-écrit le deuxième jeu de la saga, l'a suivi dans ce mouvement. Cela, le père de la licence a tenu à le rappeler dans sa récente interview.

Même sans travailler dessus, Neil Druckmann pense que la saison 3 sera la dernière

Toujours dans le Washington Post, Neil Druckmann rappelle simplement : « Je n'ai pas été impliqué pour façonner cette saison du point de vue créatif. De même, Naughty Dog n'a eu aucun rôle créatif dans sa réalisation ». De cette façon, il rappelle qu'il ne peut pas commenter l'avancée de la production de The Last of Us Saison 3.

En même temps, il met un point d'honneur à souligner qu'« en tant que créateur des jeux, Naughty Dog reste en charge de la licence ». C'est alors qu'il évoque de futurs projets à venir dans cet univers, sans plus rentrer dans les détails. Quant à la série The Last of Us, il estime assez logiquement qu'elle devrait s'achever avec la saison 3 :

Ce pourrait être la fin de cette adaptation. Neil Druckmann, pour The Washington Post.

Neil Druckmann prend du recul par rapport à cette adaptation qui lui a permis de s'essayer à d'autres manières d'écrire pour l'écran. Il avait évoqué le besoin de se concentrer sur son nouveau jeu, Intergalactic The Heretic Prophet, au moment de quitter le projet. Cependant, Ryan M. James, scénariste chez Naughty Dog et freelance, avait pris le relai pour assister l'écriture de la saison 3 de The Last of Us. À travers les mots du grand patron, le studio semble tout de même vouloir garder ses distances avec la fin de l’adaptation.