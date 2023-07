Si vous aimez le monde des super-héros (outre Marvel) et que vous avez particulièrement apprécié la série satyrique The Boys de chez Amazon, sachez que Gen V arrive bientôt. Concrètement il s'agit d'un spin-off qui se concentre sur la seule et unique université de super-héros au monde : la Godolkin University School of Crimefighting de chez Vought International. L'entreprise qui dans le Comics et la série est à la tête des super-héros dont le Protecteur (Homelander)

Gen V arrive très bientôt

Si pour l'heure nous n'avions aucune date de sortie à nous mettre sous la dent nous savons désormais que le spin-off de The Boys qui porte le nom de Gen V arrive en septembre. Nous avons appris la nouvelle via le compte officiel Twitter d'Amazon Prime qui a dévoilé tout ça lors d'une vidéo promotionnelle. Vous pouvez découvrir tout ceci ci-dessous :

Cette nouvelle série devrait être l'opportunité de découvrir tout un nouveau casting de nouveaux super-héros qui ont pour objectif d'apprendre à gérer leurs pouvoirs pour combattre le crime au sein de la fameuse université. On peut y retrouver notamment Jaz Sinclair (Roz dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Patrick Schwarzenegger (le fils de Schwarzenegger), Lizzie Broadway (The Rookie), Chance Perdomo (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), London Thor (Shameless) ou encore Maddie Phillips (Supernatural, Ghost Wars). Un casting très jeune mais qui correspond parfaitement aux attentes. Gen V devrait mettre à l'honneur la violence et la sexualité de super-héros en herbe. D'ailleurs à ce propos les créateurs n'avaient pas hésité à souligner la grande violence du show en terme d'hémoglobine pour monter encore le niveau d'un cran.

En attendant la saison 4 de The Boys

Cette nouveauté est l'occasion de pouvoir patienter jusqu'à la saison 4 de The Boys qui pour mémoire est totalement en pause. Il y a deux semaines nous pouvions apprendre ceci :

La date de diffusion de la saison 4 dépend de la durée de la grève des syndicats de scénaristes américains. Nous n'avons pas encore de réponse.

Et pour que la contestation prenne fin, il va falloir que les studios soient bien plus généreux avec les auteurs. Surtout qu'il se dessine maintenant aussi une grève chez les acteurs en soutien aux scénaristes. Un drama à Hollywood qui n'a pas fini de créer des problèmes, pour la bonne cause.

Que pensez-vous de l'arrivée de Gen V ? Est-ce une série qui pourrait vous intéresser ? Dites nous en commentaire.