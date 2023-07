Si certaines séries sont en pause comme la saison 2 de Star Wars Andor, ce n'est pas le cas de toutes. En effet on vient par exemple d'apprendre la date de sortie précise pour Gen V, soit le spin-off tant attendu de The Boys qui se concentre sur des étudiants super-héros. De quoi mettre le feu à votre écran TV (ou votre moniteur selon vos gouts). C'est pour quand ?

The Boys : Gen V précise les choses

Si l'on savait que la série Gen V allait sortir en septembre on a maintenant une date précise puisque d'après le très sérieux média Variety il s'agit du 29 septembre prochain. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on peut aussi découvrir une magnifique affiche. Sur celle-ci on peut y voir l'actrice Jaz Sinclair qui incarne le personnage de Marie Moreau (une française ?). Pour le reste du casting on retrouve quasiment exclusivement des jeunes talents dont : Patrick Schwarzenegger (le fils d'Arnold), Chance Perdomo ou encore Lizze Broadway. Car oui, la série se déroule dans une université, question de logique. Si l'on peut voir sur le poster une statue de Homelander (le Protecteur), on ne sait pas encore si il apparaitra dans le film physiquement parlant.

Gen V c'est quoi ?

Cette nouvelle série devrait être l'opportunité de découvrir de nouveaux super-héros qui ont pour objectif d'apprendre à gérer leurs pouvoirs pour combattre le crime au sein de la fameuse université. Comme ce fut annoncé à plusieurs reprises, Gen V devrait mettre à l'honneur la violence et la sexualité de super-héros en herbe qui essayent de gérer leurs émotions et leurs hormones. Cette nouveauté est l'occasion parfaite de pouvoir patienter jusqu'à la saison 4 de The Boys qui pour mémoire est totalement en pause à cause de la grève des scénaristes, et maintenant des acteurs. Normalement on devrait retrouver dans ce spin-off (au moins via une apparition) le personnage A-Train, incarné par Jessie Usher ainsi que Soldier Boy qui est incarné par Jensen Ackles. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. La bonne nouvelle aussi c'est que Gen V est encadré par Michele Fazekas et Tara Butters, qui produisent aux côtés de Kripke (showrunner de la série The Boys), gage de qualité et de continuité. Ca permet d'avoir un œil très attentif pour un respect total de l'œuvre. Plus que deux gros mois à attendre pour admirer tout ça. On a hâte !