Toujours dans cette même optique de raviver les gloires du passé, Neflix s'offre la suite de la série That '70s Show : That '90s Show. Et tout le casting d'origine est de retour.

La première bande-annonce de That '90s Show

Diffusée entre 1998 et 2006, That '70 Show a connu un grand succès et fait partie de ses séries comiques qui ont marqué le petit écran. Une sitcom qui a vu éclore deux stars : Ashton Kutcher dans le rôle de Michael Kelso et Mila Kunis dans celui de Jackie Burkhart. Seize ans plus tard, le couple rempile avec l'intégralité du casting original pour That '90s Show.

Une suite qui tourne autour de Leia Forman (Callie Haverda), la fille d'Eric (Topher Grace) et Donna (Laura Prepon), qui rend visite à ses grands-parents Red (Kurtwood Smith) et Kitty (Debra Jo Rupp) pour l'été. Là-bas, elle y croisera toutes les nouvelles têtes qui auront la lourde tâche de succéder aux anciens. Et comme le précise le synopsis, seules les tenues ont changé mais les occupations sont les mêmes.

1995, dans le Wisconsin, Leia Forman, fille d'Eric et Donna, passe l'été chez ses grands-parents. L'adolescente sympathise avec la nouvelle génération de la petite ville de Point Place, sous l'œil vigilant de Kitty et le regard sévère de Red. Sexe, drogue et rock'n'roll ne meurent jamais ! Seules les tenues changent.

That' 90s Show sera disponible dès le 19 janvier sur Netflix, l'une des grosses nouveautés séries du mois.