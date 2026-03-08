L'univers de Sword Art Online semble impossible à dessécher. Le light novel de Reki Kawahara ne cesse de faire des petits. C'est pourquoi 2026 marquera le retour de la franchise au travers d'un tout nouveau jeu baptisé Echoes of Aincrad. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Une belle surprise vient de se faire jour dans la foulée et on parie que ça va faire grimper la hype.

Sword Art Online va vous faire vibrer doublement en 2026

Deux ans après Fractured Draydream, Sword Art Online va déjà faire son retour sur PC et consoles. Mais pas seulement. L'univers virtuel proposera une nouvelle aventure à grande échelle dans le J-RPG Echoes of Aincrad. Mais Bandai Namco a décidé de ne pas faire les choses à moitié. Pour accompagner ce futur jeu, l'éditeur vient d'annoncer un film promotionnel inédit.

Eh oui, l'OAV Unanswered Butterfly Sword Art Online sortira gratuitement afin d'offrir une autre plongée dans l'Aincrad. En vedette de ce film promotionnel, les personnages Emilun et Rex, respectivement doublés en version originale japonaise par Tomoyo Kurosawa (Jujutsu Kaisen, Trigun) et Koki Uchiyama (My Hero Academia, Kingdom Hearts). Ces deux jeunes aventuriers ont l'honneur d'être entraîné par l'épéiste Asuna dans le but de vaincre des ennemies terribles, dont Kirito qui joue ici les antagonistes. Un schéma qui promet une rencontre au sommet avec de grands défis à relever.

Sur les réseaux sociaux, le projet enthousiasme déjà les fans. L'idée de voir Kirito dans un tel rôle a de quoi susciter la curiosité, c'est vrai. De plus, on retrouve Polygon Pictures à la production. Ce n'est autre que le studio derrière la récente série Votre fidèle serviteur Spider-Man de Disney+. Il signe également deux épisodes de l'anthologie Love, Death & Robots sur Netflix. Une équipe de choix donc, qui nous proposera avec Unanswered Butterfly un film Sword Art Online au long cours de 110 minutes.

Le retour du VRMMORPG phare des otakus promet d'être intense. Echoes of Aincrad sortira sur PC, Xbox Series X|S et PS5 le 10 juillet 2026. Le film Unanswered Butterfly sera inclus dans l'édition ultime du jeu. Il sera rendu disponible via une application à part à télécharger.