Avec le DCU, Superman va reprendre du poil de la bête. En plus du nouveau film annoncé avec James Gunn à la caméra, on devrait aussi avoir le droit à une belle surprise.

Sans conteste, avec Batman, Superman est le personnage le plus apprécié de l'univers DC. Et même si nous devons dire adieu à Henry Cavill avec l'arrivée de l'acteur David Corenswet dans le rôle pour le film de James Gunn, l'univers du héros à la cape rouge ne s'arrête pas là. En fait, il se pourrait même qu'un programme culte de votre enfance/adolescence refasse surface sous une forme assez inattendue. De quoi plaire à beaucoup de monde, notamment aux fans ultra de l'univers DC Comics.

Superman et le retour d'une série inattendue

Michael Rosenbaum, célèbre pour son rôle de Lex Luthor dans la série Smallville, a partagé des informations intrigantes concernant la possibilité d'une suite animée de la célèbre série. Avec Tom Welling, qui incarnait Clark Kent, ils envisagent de donner une nouvelle vie à Smallville, près de quinze ans après la fin de sa diffusion. Ainsi, selon Rosenbaum, le projet d'une série animée est séduisant mais doit être lancé au moment opportun. Les récents bouleversements chez DC, notamment le changement de direction et les grèves, ont retardé la concrétisation de ce projet. L'acteur souligne que l'implication des créateurs originaux, Al et Miles, est un atout majeur pour le développement de cette suite.

L'option de l'animation présente de nombreux avantages pour la suite de Smallville. Sans les contraintes budgétaires liées aux productions en prise de vue réelle, une version animée pourrait explorer plus librement l'univers étendu de Superman et intégrer davantage d'action et d'intrigues. De plus, réunir le casting original pour prêter leurs voix aux personnages serait une entreprise moins complexe que d'organiser des tournages avec tous les acteurs. Mais ça permettrait tout de même de surfer sur la nostalgie des fans.

L'idée serait de s'inspirer de la série de comics Smallville Saison 11. Qui poursuit l'histoire de la série télévisée et est considérée comme canonique. Cela offrirait une base solide pour plusieurs saisons d'une éventuelle série animée, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles aventures. Bien qu'un retour en format live-action serait un rêve pour de nombreux fans, l'idée d'une suite animée semble être une alternative prometteuse. Elle permettrait non seulement de continuer à explorer l'univers de Smallville, mais aussi d'enrichir la bibliothèque d'animations de DC.