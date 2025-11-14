DC Comics est de nouveau sur les rails au cinéma grâce à James Gunn et Peter Safran qui sont désormais aux commandes depuis quelque temps. Le nouveau DCU s'est lancé avec Creatures Commando, Superman et la saison 2 de Peacemaker, mais d'autres projets arrivent, notamment autour de Batman, des Lanterns et de Supergirl. Ce qui arrive promet du très lourd et les ambitions sont là. On sait d'ailleurs qui sera le grand méchant du prochain Superman et les fans devraient apprécier la nouvelle.

Le prochain méchant de Superman déjà connu ?

Le MCU a eu son Thanos, le nouveau DCU quant à lui attend le sien. De nombreuses pistes ont été mises sur le tapis, mais l'une d'entre elles semble se confirmer. Depuis l'annonce du prochain film Superman, Man of Tomorrow, qui verra Lex Luthor s'allier avec Superman pour combattre une menace importante. Plusieurs super-méchants de l'univers DC pourraient faire l'affaire, mais s'il y en a bien un qui est à même de mettre à mal la puissance de Superman et l'intelligence de Luthor, c'est Brainiac.

Les fans en sont persuadés, le maître du contrôle mental serait le prochain grand méchant du DCU. James Gunn ne l'a pas ouvertement confirmé, mais en répondant sur le sujet à The Wrap, ce dernier a souri en parlant d'une « menace assez importante ». Il a également partagé une image du script du prochain film avec, en couverture, une tête humaine avec le cerveau apparent. C'est gros pour n'être qu'une simple coïncidence.

Qui est Brainiac, l'un des plus grands méchants de l'univers DC ?

Brainiac est un super-méchant régulier de Superman apparu la première fois en 1958 dans Action Comics #242. C'est un extraterrestre Coluan extrêmement intelligent et doté d'une technologie qui surpasse celle de l'humanité. Dans les comics, il est dit qu'il s'agit certainement de l'être le plus intelligent de l'univers DC, surpassant les plus grands génies, Luthor compris. Il est également doté de pouvoirs mentaux surpuissants, comme la capacité de manipuler la technologie par la pensée, de faire de la télékinésie ou encore de la télépathie et même de posséder des personnes et entités. Il a également une puissance, une résistance et une vitesse surhumaines, en plus de pouvoir se régénérer en cas de blessure. Sans oublier son corps cybernétique qui lui confère l'immortalité et d'autres capacités qu'il serait long de lister. En somme, il s'agit là assurément d'un adversaire de choix pour le prochain film Superman qui pourrait bien.

Source : The wrap