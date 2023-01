Le Dracula de Bram Stoker revient au cinéma avec une comédie horrifique surprenante portée par Nicolas Cage. La bande-annonce donne le ton entre action, humour et gore.

Le mythe de Dracula va être revisité d'une bien drôle de façon dans Renfield qui se dévoile pour la première fois en vidéo.

Le trailer officiel de Renfield est là

Parmi les nombreux films de Dracula et en dehors de ceux de la Hammer, on retiendra surtout celui de Francis Ford Coppola. Une des meilleures versions grâce au talent du réalisateur mais également à sa brochette d'acteurs aujourd'hui très célèbres. Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu Reeves et même Monica Bellucci, que de talents qui ont su se hisser à la hauteur de ce monstre mythique.

Mais avec Renfield, on sera clairement sur un tout autre registre. Le comte Dracula sera ici joué par Nicolas Cage qui, à l'image de ses derniers films, devrait offrir une prestation bien barrée. Le film raconte l'histoire de R. M. Renfield - incarné par Nicholas Hoult -, serviteur du glorieux vampire, qui souhaite sortir de cette relation toxique qu'il entretient avec son patron. Il va même jusqu'à se rendre dans un groupe de parole pour essayer de trouver une issue.

Le premier trailer confirme ce que l'on savait, à savoir qu'il s'agira d'une comédie horrifique qui devrait comporter son lot d'action et de séquences gore, comme cette scène où Renfield découpe deux bras avec un plateau de service après avoir ingurgité une araignée superpuissante.