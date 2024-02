On n'a pas vu Superman dans un long-métrage depuis un bon bout de temps. Alors oui, on pense bien évidemment à celui de Henry Cavill, mais il n'a eu qu'un seul film vraiment dédié à lui. Après, il a partagé la couverture avec Batman ou les autres membres de la Justice League. Mais il va faire son grand retour dans une nouvelle production cinématographique avec James Gunn aux commandes. Le réalisateur a d'ailleurs fait deux déclarations qui nous ont permis d'en savoir plus sur l'histoire qui sera racontée. Et ça pourrait en décevoir certains.

Superman Legacy se fera sans Batman

Superman Legacy va changer un peu la donne, en nous montrant une version beaucoup plus jeune du kryptonien. C'est David Corenswet qui va se charger d'incarner le super-héros, ce qui n'a pas plu à de nombreux fans. Ces derniers auraient préféré que Cavill soit gardé, mais Gunn en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, quelques personnes se sont interrogées : est-ce que Batman pourrait apparaître dans le film ? En soi, ce n'est pas une question à côté de la plaque. Nos deux hommes ont souvent des aventures qui sont liées, en témoigne Batman v Superman : L'Aube de la justice.

Mais le réalisateur a mis fin aux rêves d'une poignée de spectateurs. Sur Threads, il a expliqué que le Chevalier noir n'allait pas être dans Superman Legacy. La raison est plutôt simple, « il n'est pas dans le scénario ». En vérité, ce n'est pas la première fois qu'il le confirme. Plus tôt cette année, une rumeur avait déclaré que Ryan Gosling avait été choisi pour porter le costume du justicier. Gunn avait alors répondu avec un emoji indiquant clairement que les gens faisaient fausse route. Au moins, avec cette annonce, ça a le mérite d'être clair, même si ça fera sûrement des déçus.

Quant à sa deuxième déclaration, elle concerne directement le personnage de Superman. En fait, puisqu'on va avoir affaire à une version assez jeune de Kal-El, certains ont pensé que le film allait se concentrer sur les origines du héros. Le superviseur du chantier Legacy est formel, il n'y aura aucune séquence dédiée à ça. Il est direct, et ça, on ne peut pas lui retirer. On le voyait venir, car même si le scénario est encore confidentiel, on nous avait déjà dit que l'histoire se focaliserait surtout sur l'héritage de l'homme volant. Par exemple, on va découvrir comment ses parents ont eu « un impact sur ce qu'il est, sur les choix qu'il a fait ». Affaire à suivre.