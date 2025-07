Le nouveau film Superman vient de sortir cette semaine. Et chez DC Studios, on ne perd pas de temps. Alors que les premières critiques sont plutôt positives, Warner Bros. mise gros. Très gros. Car ce long-métrage marque un tournant stratégique pour l’univers DC. Et peut-être même son vrai redémarrage.

Un budget colossal, une attente énorme pour Superman

Avec ses 225 millions de dollars de budget, Superman n’a rien d’un petit projet. Mais pour que le film soit considéré comme un succès chez Warner, il faudra atteindre au moins 500 millions au box-office mondial. Un chiffre ambitieux, certes, mais pas impossible. Si le public répond présent dès les premiers jours, l’effet boule de neige pourrait faire le reste.

D’après les retours initiaux, deux personnages secondaires tireraient leur épingle du jeu dans Superman : Mister Terrific (Edi Gathegi) et Jimmy Olsen (Skyler Gisondo). Assez pour envisager des séries dérivées ? C’est en tout cas ce que James Gunn, aux commandes de l’univers DC, semble déjà envisager. Ces figures moins connues du grand public pourraient devenir les héros de projets TV. Une façon habile d’élargir l’univers sans saturer le grand écran.

Une suite déjà dans les tuyaux

En coulisses, le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, continue d’influencer la trajectoire de DC. Il aurait discuté à une époque avec Dwayne Johnson, dans l’espoir de sauver les meubles après Black Adam. Sans succès. Surtout, il aurait mis un coup d’arrêt au projet de Superman noir écrit par Ta-Nehisi Coates, jugé "trop engagé". Un dossier qui pourrait néanmoins ressortir un jour, James Gunn et Peter Safran ne fermant pas totalement la porte.

Enfin, pas besoin d’attendre le carton du film pour parler de la suite. David Corenswet, le nouvel homme d’acier, a confirmé à Vanity Fair qu’il est déjà sous contrat pour un second opus. Si tout se passe bien, le prochain Superman pourrait donc arriver bien plus vite qu’on ne le pense. Une bonne nouvelle ? On vous laisse juge (et bourreau?) de cette information.

