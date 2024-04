Le futur de Superman s'écrira sans Henry Cavill, qui a aussi quitté la série The Witcher, mais ça ne semble pas inquiéter les nouveaux dirigeants de DC Studios. James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie, Horribilis...) a fait un choix et s'y tient. On ne reverra donc pas l'acteur adoré des internautes, mais David Corenswet, qui a passé beaucoup de temps à la salle pour se sculpter un corps à la hauteur de l'Homme d'Acier, lui succédera. Et ce dans le cadre du nouveau film qui veut présenter un super-héros plus jeune, comme cette série qui fait un carton.

Une série DC qui cartonne déjà de retour, le premier aperçu

À l'été dernier, Adult Swim, une chaîne de télévision du groupe Warner Bros Discovery, a diffusé le premier épisode de la saison 1 de My Adventures with Superman. Une série d'animation qui s'éloigne de ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Cette production animée ne montre pas un super-héros accompli, mais plutôt un personnage lambda qui n'a pas conscience de ses origines. On suit ainsi l'évolution de Clark Kent, âgé de la vingtaine, et de ses proches alliés. Lois Lane, qui n'est pas encore la journaliste primée du Daily Planet, et Jimmy Olsen. Un photographe et surtout le meilleur ami de Superman, Clark Kent.

La série My Adventures with Superman met donc en scène la quête d'identité et la construction des trois personnages iconiques de la franchise. Ce parti-pris scénaristique ainsi que l'animation a emballé les fans du super-héros DC. Mes Aventures avec Superman saison 1 a été applaudie avec de nombreux retours positifs. « Nous avons besoin plus que jamais besoin de cette douce de Superman » déclare Vulture. Face au succès, une saison 2 était inévitable et voici la toute première bande annonce. Attention spoiler !!!!

Un teaser trailer pour My Adventures with Superman Saison 2

Dans cet extrait de My Adventures with Superman saison 2, on voit Jor-El prévenir son fils biologique, Kal-El aka Superman aka Clark Kent, d'un grand danger. « Kal-El ! Viens mon fils. Il y en a un autre comme toi. Mais nous manquons de temps ». En étudiant de plus près le teaser trailer, on peut distinguer des cheveux blonds, ce qui supposerait qu'il s'agit de Supergirl. Où voir My Adventures with Superman ? Malheureusement, nulle part sauf si vous avez un oncle, un cousin ou une tante aux États-Unis. La série d'animation n'est pas encore distribuée en France, mais peut-être qu'il y a aura du nouveau d'ici la fin de l'année. Cet été, Warner Bros Discovery doit lancer sa plateforme de SVOD Max, autrefois HBO Max, dans nos contrées.