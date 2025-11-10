Nintendo nous fera quitter la terre ferme dans le futur film Super Mario Galaxy. Nous serons toujours aux côtés de notre plombier moustachu préféré, mais aussi d'un personnage culte dont le design a leaké d'une manière étonnante.

Ce fut l'une des grandes annonces des 40 ans de la franchise. Le studio français Illumination est au turbin pour préparer le film Super Mario Galaxy, deuxième aventure cinématographique — si on exclut la version live-action de 1993 — de nos héros du Royaume Champignon. Sauf que, dans cette suite, ils vont s'envoler à travers les étoiles en compagnie d'autres personnages emblématiques de cet univers et on sait maintenant à quoi ressemblera l'un de vos préférés.

Un retour qui va plaire à tous dans le film Super Mario Galaxy

En septembre dernier, le Nintendo Direct de rentrée avait surpris tout le monde dès son ouverture. La première annonce ne concernait pas une nouveauté Switch 2, mais une future sortie au cinéma. C'est officiel, le film Super Mario Galaxy sortira en avril 2026 dans les salles obscures du monde entier. La firme de Kyoto tient à remettre cette licence en avant non seulement au travers de sa récente compilation de jeux, mais aussi par une adaptation on ne peut plus prometteuse.

Le film Super Mario Galaxy devrait, comme le précédent, proposer une adaptation libre des jeux. Cependant, nous y retrouverons évidemment des éléments scénaristiques inspirés des deux opus vidéoludiques, y compris certains personnages adorés des fans. L'un des plus attendus est assurément celui d'Harmonie, la princesse au cœur de cette licence. Toutefois, elle n'est pas encore tout à fait prête à se révéler. Mais ce n'est pas le cas de tous !

Après un premier leak sur la présence de Bowser Jr au casting, c'est une mascotte historique de la franchise qui se révèle en images. C'est confirmé, Yoshi sera bien dans le film Super Mario Galaxy ! Comment le sait-on ? C'est grâce aux supermarchés nord-américains Tops Market qui ont mis en vente un nouveau produit de la marque agroalimentaire Pillsbury. Il s'agit d'une pâte à cookie prête-à-cuire en forme d'œuf blanc tâché de vert. Outre son aspect, le packaging montre directement le fameux dinosaure en compagnie du plombier à la casquette rouge. Un premier aperçu étonnant du personnage tel qu'il apparaîtra dans l'adaptation.



© Nintendo / Pillsbury.