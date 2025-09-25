Le prochain film Super Mario est victime d’un leak qui révèle des informations inédites sur l’un des personnages du long-métrage. Une nouvelle qui devrait plaire aux fans.

Le retour de Mario au cinéma se précise. Après l’énorme succès du premier film, Nintendo et Illumination travaillent déjà sur une suite. Et cette fois, ce n’est pas Super Mario World qui servira d’inspiration, mais Super Mario Galaxy. Un choix qui promet d’élargir l’univers vers les étoiles. Mais avant même une nouvelle bande-annonce, une fuite vient d’attiser la curiosité des fans.

Un leak sur le prochain film Super Mario

Une image qui circule sur internet (depuis supprimée) montre ce qui ressemble à un jouet promotionnel du Super Mario Galaxy Movie. Le prototype, encore inachevé et mal coloré, laisse pourtant peu de place au doute : il s’agit bien de Bowser Jr., pinceau magique en main. Détail troublant : l’image aurait été rapidement supprimée après un copyright de NBCUniversal. De quoi donner du poids à l’idée que le personnage fera bel et bien ses débuts sur grand écran.

Dans les jeux Super Mario Galaxy, Bowser Jr. a toujours épaulé son père dans ses plans machiavéliques. Après la fin du premier film, où Bowser se retrouve affaibli, l’arrivée de son fils tombe sous le sens. Il pourrait devenir l’allié parfait pour relancer le chaos dans la galaxie.

Yoshi et Rosalina en renfort

Bien sûr, Bowser Jr. n’est pas le seul à être attendu dans le film Super Mario. Yoshi a déjà été teasé dans la scène post-crédits du premier film, un clin d’œil impossible à ignorer. Et avec un univers directement inspiré de Super Mario Galaxy, la présence de Rosalina semble presque inévitable. D’ailleurs, certains fans vont plus loin et imaginent un lien de parenté entre Rosalina et Peach, basé sur une réplique subtile du premier film. Rien n’est confirmé, mais les théories circulent déjà à grande vitesse.

Le Super Mario Galaxy Movie sortira en salles le 3 avril 2026. On retrouvera Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy en Peach, Charlie Day en Luigi et Jack Black en Bowser. La réalisation est confiée à Aaron Horvath et Michael Jelenic, déjà aux commandes du premier opus.

Avec ce leak autour de Bowser Jr., le Super Mario Galaxy Movie s’annonce encore plus riche et ambitieux. Entre l’arrivée confirmée de Yoshi, l’attente autour de Rosalina et le retour du casting original, la suite semble prête à conquérir une nouvelle fois le box-office. Reste à voir si Nintendo confirmera rapidement ces rumeurs… ou si les fans devront patienter jusqu’à la sortie.

Source : TheRealcineor