Depuis de très nombreuses années, Hayao Miyazaki est un réalisateur très populaire qui fait rêver petits et grands avec ses productions. Princesse Mononoké, Le Château ambulant, Mon voisin Totoro... Chacun de ses long métrages est une petite merveille et le dernier en date ne devrait pas échapper à cette règle d'après les premiers retours. Comment vivez-vous ? (le titre du film) fait sensation, on vous explique pourquoi.

Ghibli : le prochain film est une pépite

En 2013, le maître de l'animation japonaise avait annoncé prendre sa retraite avec Le Vent se Lève, mais quelques années plus tard on a fini par apprendre que l'homme était déjà de retour, avec un film inspiré du roman d'apprentissage Comment Vivez-Vous de Genzaburo Yoshino. À plus de 80 ans, Miyazaki vient t-il de réaliser son œuvre cinématographique ultime ? Malgré l'attente, pour l'instant le film reste très mystérieux si ce n'est une unique affiche, nous n'avons rien à nous mettre sous la dent. Le but étant de susciter la curiosité des spectateurs et surtout de préserver la surprise. Après une sortie en salle au Japon, les premières critiques sont en train de tomber et ca s'annonce... fabuleux ?

Matt Schley de la BBC déclare ainsi dans sa critique du prochain Ghibli :

Thématiquement, comme dans Kiki la petite sorcière ou Le Voyage de Chihiro, Comment vivez-vous ? est une histoire d'apprentissage, dans laquelle un enfant doit dépasser son égoïsme et apprendre à vivre avec autrui. Le film est rempli des obsessions caractéristiques de Miyazaki, de ses excentricités et de ses inquiétudes.

L'homme souligne notamment que le film est un délice visuel puisque le tout est entièrement dessiné à la main. Matteo Watzky de chez Full Frontal déclare de son coté que cette nouvelle œuvre est beaucoup plus contemplative que la précédente et qu'elle se sépare en deux segments. L'un digne d'un film un peu horrifique et l'autre plus proche du conte de fée :

L'émerveillement est toujours là, mais c'est bien plus contemplatif que d'ordinaire

Noah Oskow de chez Unseen Japan confirme ce ton plus lent et en même temps assez différent avec de grosses portions autobiographiques comme dans Le Vent se Lève. Il insiste aussi sur le fait que le film est très touchant et émouvant dans sa mise en scène et son scénario :

Imaginez les images touchantes et iconiques qu'on retrouve quatre ou cinq fois dans chacun de ses précédents films, et multipliez ça par dix.

Un futur film culte ?

Takeshi Terashima de chez Eiga Channel souhaite toutefois mettre en garde le spectateur qui n'a pas d'affinité avec le réalisateur malgré l'énorme qualité du film. Clairement ce nouveau Miyazaki pourrait rebuter sur certains aspects.

Je n'exagère pas en affirmant que c'est l'une des meilleures oeuvres du studio au niveau de l'animation et de la narration. En revanche, ceux qui ne sont pas fans de Ghibli pourraient bien être perdus par le rythme étourdissant des scènes du film.

Richard Eisenbeis qui travaille pour Anime News Network déclare que le film est parfois trop prévisible mais qu'il n'en reste pas moins exceptionnel artistiquement parlant :

Chaque image de ce film est une oeuvre d'art en soi. On pourrait regarder ce film 100 fois et encore découvrir de nouvelles choses à l'arrière-plan de n'importe quelle scène.

Une nouvelle fois vous avez compris, le nouveau Ghibli est non seulement une pépite mais aussi un film qui cristallise tout le travail de Miyazaki. Thématiques touchantes, qualité de l'animation, créativité, imagination.... Pour ce qui est de la date de sortie, le film est prévu pour fin 2023 aux USA, on peut donc légitimement penser qu'il en sera de même en Europe.