Si comme beaucoup vous n'avez pas apprécié la fin de la série Game Of Thrones, sachez que la fin des livres pourrait être bien différente. Et c'est l'auteur qui le dit!

Aussi fou que cela puisse paraitre, l'auteur de GoT George R.R. Martin travaille toujours sur Winds of Winter même après plus de 10 ans. Et si l'homme est peu loquace quant aux ficelles scénaristique de son œuvre à venir, il admet bien volontiers que le prochain volume de A Song of Ice and Fire s'éloigne de la série TV.

Le point scénario de R.R. Martin sur Game of Thrones

C'est sur son blog officiel que l'auteur a voulu donner quelques détails sur le futur de GoT dans sa version livre. Il mentionne notamment l'éloignement logique avec la série HBO, précisant que certaines choses du show ne se produiront pas dans les livres. Cela inclut aussi de nouveaux personnages, que les protagonistes rencontreront.

Une liste de décès

L'auteur précise notamment des choses sur la mort des personnages, voilà qui devrait en déranger plus d'un ou au contraire vous mettre le cœur en joie :

Tous les personnages qui ont survécu jusqu'à la fin de GAME OF THRONES ne survivront pas jusqu'à la fin de A SONG OF ICE & FIRE, et tous les les personnages qui sont morts dans GAME OF THRONES ne mourront pas tous dans A SONG OF ICE & FIRE. (Certains le feront, bien sûr. Peut-être la plupart. Mais certainement pas tous). Certaines choses seront les mêmes. Beaucoup ne le feront pas.

Martin revient aussi sur l'attente des fans qui est un poids pour lui :

Je crains qu'une certaine proportion de fans de GoT soient tellement en colère contre le temps que WINDS m'a pris qu'ils sont prêts à détester le livre, même sans l'avoir lu. Cela m'attriste, mais je ne peux rien y faire.

Bref, en attendant la série House of the Dragon le 21 aout prochain, voilà un peu de nouvelles sur GoT à se mettre sous la dent.