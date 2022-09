Toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir prêté sa voix à Dark Vador pendant plus 45 ans et au travers de divers projets Star Wars, l’acteur James Earl Jones prend sa retraite.

C’est la fin d’une époque pour les fans de Star Wars. L'acteur James Earl Jones, qui prête sa voix à Dark Vador depuis les débuts de la franchise, n’interprètera plus le personnage emblématique de la franchise.

La fin d'une époque pour Star Wars

Il était la voix de Dark Vador depuis 1977, il va cesser d’incarner l’empereur culte de la saga. James Earl Jones a cédé les droits de ses archives sonores pour que Disney puisse continuer de faire exister le personnage au cinéma et à la télévision. Selon Vanity Fair, l’acteur de 91 ans a déjà travaillé avec Lucasfilm et la société ukrainienne Respeecher pour que sa voix puisse être immortalisée grâce à une intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique.

On apprend que la participation du baryton dans la série Disney Plus Obi-Wan Kenobi était déjà le résultat d’une collaboration entre l’interprète de Vador et Bogdan Belyaev, spécialisé en voix synthétique. L’artiste de 29 ans a donc utilisé des archives sonores de James Earl Jones et le logiciel Respeecher afin de rajeunir la voix du comédien pour qu'elle sonne comme il y a 45 ans. Il a alors conseillé les équipes de la mini-série pour que les scènes de Dark Vador soient fidèles à son jeu d’acteur. Belyaev avait par ailleurs déjà collaboré avec le Livre de Boba Fett pour recréer la voix du jeune Luke Skywalker dans une scène où Mark Hamill apparaît rajeuni.