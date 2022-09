L'unique film Star Wars qui était au programme était Star Wars : Rogue Squadron, de la réalisatrice Patty Jenkins, qui a d'ailleurs un agenda bien rempli puisqu'elle travaille également sur Wonder Woman 3 et un film consacré à Cléopâtre. À l'origine le film SW sur le plus célèbre escadron de X-wings était prévu pour le 20 décembre 2023.

Plus aucun film Star Wars pour Disney en programmation ?

C'est donc désormais bel et bien une certitude, il n'y a plus aucun film Star Wars avec une programmation stricte. Tous les projets que nous connaissons sur du contenu audiovisuel basé sur la licence sont des séries Disney+. Selon le site états-unien Puck, Patty Jenkins et les dirigeants de Lucasfilms n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur le scénario de ce spin-off. L'avenir pour le film est donc plus qu'incertain et on ne sait même pas si il aura lieu un jour. On peut imaginer un autre réalisateur prendre le relais comme c'est souvent le cas dans ce genre de situations.

L'autre film qui était attendu était celui du réalisateur Taika Waititi qui devait à la base sortir pour 2023. Mais comme rien n'a été enclenché pour l'heure et que les nouvelles à son sujet ne sont pas très bonnes, il y a de forte chance de ne pas voir de films Star Wars avant un bon bout de temps. De manière générale, tous les films Star Wars sont en stand-by depuis aout et ce n'est pas cette nouvelle sur Rogue Squadron qui va arranger les choses.

Le seul film SW qui semble encore au programme n'est pas un long métrage live mais d'animation, un certain A Droid Story qui devrait mettre en avant R2-D2 et C3PO.