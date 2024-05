Cette saison de Noël, Disney+ enrichira sa collection de contenus Star Wars avec la sortie de Star Wars: Skeleton Crew. Prévue pour les festivités de fin d'année, cette série promet d'apporter un vent de fraîcheur dans l'univers Star Wars en se concentrant sur un groupe de quatre enfants qui se retrouvent embarqués dans une aventure périlleuse à travers la galaxie.

Star Wars Skeleton Crew pour la fin de l'année

Réalisée par Jon Watts, connu pour son travail sur la trilogie Spider-Man du MCU, Skeleton Crew compte dans son casting Jude Law et Kerry Condon, aux côtés d'un groupe talentueux d'acteurs enfants. La série est louée non seulement pour sa distribution impressionnante mais également pour son approche innovante de l'univers Star Wars, promettant une histoire qui, tout en ciblant peut-être un jeune public, aspire à captiver les fans de toutes les générations.

L'intrigue de Skeleton Crew se déroule en 9 ABY (après la Bataille de Yavin), se positionnant chronologiquement au même moment que la série The Mandalorian. Cela ouvre potentiellement la porte à des interactions avec des personnages bien aimés de cet univers, bien que la série vise à se concentrer principalement sur ses nouveaux personnages. Jude Law, lors d'entretiens, a exprimé son enthousiasme pour son personnage, qu'il décrit comme contradictoire et qui, selon lui, pourrait devenir le Han Solo de Skeleton Crew.

Outre Law et Condon, la série bénéficie de la participation de Tunde Abedimpe (Rachel Getting Married), Michael C. Bradford (The Quiet Place), Cass Buggé (The Greatest Showman), et M.J. Kang (Bad Boys for Life) dans des rôles adultes, et de Ryan Kiera Armstrong (It Chapter Two), Ravi Cabot-Conyers (The Upside), Kyriana Kratter (Captain Fantastic), et Robert Timothy Smith (The Book of Henry) parmi les enfants.