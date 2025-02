C’est une page qui se tourne pour Star Wars et Lucasfilm. Kathleen Kennedy, présidente du studio depuis plus de dix ans, prévoit de prendre sa retraite d’ici fin 2025. Une annonce qui marque la fin d’une période intense, entre succès au box-office et décisions parfois controversées.

Une décennie sous les projecteurs pour Star Wars

En 2012, Kathleen Kennedy prend les rênes de Lucasfilm après le rachat de l’entreprise par Disney. Son premier défi ? Relancer la saga Star Wars sur grand écran. Pari réussi avec Le Réveil de la Force en 2015, qui rapporte plus de 2 milliards de dollars et ravive la passion des fans.

Mais la suite est plus compliquée. Si Rogue One est un succès, Solo: A Star Wars Story peine à convaincre. Certains projets, comme la trilogie de Rian Johnson ou celui des créateurs de Game of Thrones, ne voient jamais le jour. La réception mitigée de L’Ascension de Skywalker en 2019 marque un coup d’arrêt pour les films Star Wars, qui disparaissent temporairement des salles obscures.

Le virage vers Disney+

Face aux difficultés au cinéma, Lucasfilm mise sur le streaming. En 2019, The Mandalorian arrive sur Disney+ et devient un phénomène. Baby Yoda envahit Internet, et la série prouve qu’il est possible de raconter de nouvelles histoires dans l’univers de Star Wars. D’autres séries suivent, avec des succès variés. Andor reçoit des critiques élogieuses, tandis que d’autres, comme Le Livre de Boba Fett, divisent le public. Malgré tout, le studio semble avoir trouvé une nouvelle direction.

Le départ de Kathleen Kennedy soulève une grande question : qui va lui succéder ? Plusieurs noms circulent, notamment ceux de Dave Filoni et Jon Favreau, figures clés du succès des séries Disney+. De son côté, Lucasfilm prépare son retour au cinéma. The Mandalorian & Grogu, réalisé par Jon Favreau, est prévu pour mai 2026. D’autres films sont en développement, mais peu de détails ont été confirmés.

En avril, la Star Wars Celebration à Tokyo pourrait apporter des réponses sur l’avenir de la franchise. Une chose est sûre : après plus de dix ans à la tête de Lucasfilm, Kathleen Kennedy laisse derrière elle un héritage contrasté. Reste à voir qui prendra les commandes pour écrire la suite de l’histoire.

Source : Puck