Si vous êtes fans de Star Wars, alors un événement français pourrait bien totalement vous satisfaire dans l'année. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Si vous aimez Star Wars, vous n'êtes évidemment pas seul. Alors pourquoi ne pas se réunir autour d'une passion commune dans un cinéma ? C'est justement ce que propose le Grand Rex si vous êtes de la région parisienne ou si vous avez la motivation pour venir de loin. L'objectif est en fait l'organisation d'un marathon autour de la saga avec l'ensemble des épisodes. Tout un programme. Évidemment, il va falloir faire vite lors des inscriptions pour ne pas rater sa chance.

Un marathon Star Wars de folie

Le Grand Rex à Paris se prépare à accueillir un événement exceptionnel pour les fans de la saga intergalactique : un marathon Star Wars. Bien que la date spécifique reste à annoncer, l'engouement est palpable. Les organisateurs n'ont pas encore révélé le programme complet, mais il est fort probable que les spectateurs auront l'occasion de se plonger dans les trois trilogies emblématiques, et peut-être plus.

Les marathons Star Wars sont des expériences cinématographiques intenses, offrant généralement plus de 20 heures de pur divertissement. Si l'on considère la durée totale des neuf films principaux, le temps total avoisine les 21 heures :

La trilogie originale (Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi) : environ 6 heures et 35 minutes.

La trilogie préquelle (La Menace fantôme, L'Attaque des clones, La Revanche des Sith) : environ 7 heures et 13 minutes.

La trilogie séquelle (Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi, L'Ascension de Skywalker) : environ 7 heures et 17 minutes.

Ajoutez à cela les possibles projections de films annexes comme Rogue One et d'autres surprises, et le marathon pourrait bien remplir les 24 heures annoncées.

Le Grand Rex promet non seulement une immersion complète dans la saga Star Wars, mais aussi des animations et des surprises pour les fans. Alors que les détails finaux sur le marathon sont attendus, les fans peuvent déjà commencer à se préparer pour une aventure cinématographique sans précédent. D'après les premières informations, le tout pourrait avoir lieu le 1er mai. Mais rien n'est encore certain. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se dépêcher pour les places car ce genre d'événement est souvent pris d'assaut. Reste aussi à connaitre le prix..