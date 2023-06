Si vous êtes un amateur de Marvel et plus spécifiquement un fan de Spider-Man voici (hélas) une assez mauvaise nouvelle pour vous. De quoi voir le prochain film différemment. On vous dit tout.

La fin d'une épopée c'est toujours un peu triste. Et quand cela concerne un héros aussi important que Spider-Man pour beaucoup de monde, c'est encore pire. Si pour le moment l'avenir semble radieux pour l'homme araignée au cinéma en live action cela ne semble pas être le cas pour les films d'animations qui portent sur le très charismatique personnage de Miles Morales.

La fin d'un monde avec Spider-Man Across The Spider-Verse

C'est ainsi que l'on peut apprendre notamment que le film d'animation Spider-Man Across The Spider-Verse devrait être le dernier sur le Spider-Verse avec Miles Morales. C'est d'autant plus triste quand on connait la qualité de ces films d'animation. C'est via une très récente interview pour le média Entertainment Tonight que l'on peut apprendre la triste nouvelle. Les producteurs Phil Lord et Chris Miller expliquent être fatigué avec ces films :

C'est tout pour nous. Nous sommes tellement fatigués !

Pour mémoire le film est réalisé par le trio de réalisateurs Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, et il est donc produit les deux hommes de la vidéo ci-dessus, Phil Lord et Chris Miller, qui ont également produit le premier film Spider-Man : Into The Spider-Verse. Evidemment coté casting le film mettra à nouveau en vedette Shameik Moore, qui reprendra le rôle de Miles Morales, le Spider-Man afro-latino-américain. Une bonne occasion de voir ce qui se passe du coté de chez Spider-Man au delà du cultissime Peter Parker que l'on a déjà l'occasion de voir longuement en live action au sein du MCU, avec Tom Holland.

L'histoire d'un succès

Disponible chez nous depuis le 31 mai 2023, le film est un gros succès au box office. Aux USA par exemple, Across the Spider-Verse a dépassé les 51,7 millions de dollars de recettes, dans l'ensemble des 4313 salles de cinéma. Il s'agit de la troisième meilleure journée de démarrage pour un long-métrage Spider-Man, derrière No Way Home et le troisième épisode de la trilogie de Sam Raimi. Il faut dire que le film fait fort coté scénario : après avoir retrouvé Gwen Stacy, notre superhéros est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d'en protéger l'existence. Le film met pour l'occasion en avant six dimensions différentes, avec chacune un style d'animation différent. Et consécration ultime pour les fans, le Peter Parker du jeu Marvel's Spider-Man est même de la partie dans le long métrage. Pas mal non ?