Le retour de l'Homme-Araignée au cinéma continue de se faire désirer. Alors que le prochain film Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, les équipes ayant encore besoin de temps pour en peaufiner le scénario, son autre représentation au format film d'animation avec Miles Morales dans le rôle principal semble également englué dans sa propre toile. Beyond the Spider-Verse refait ainsi parler de lui, mais hélas pas de manière réjouissante.

Spider-Man Beyond the Spider-Verse encore englué dans sa toile

Pour rappel, Beyond the Spider-Verse aurait dû sortir le 29 mars 2024. Après un premier report en 2025, nous apprenions finalement qu'il ne parviendrait finalement pas à tenir cette nouvelle fenêtre de sortie butoir. Les équipes derrière ce film particulièrement attendu après les cartons Into the Spider-Verse (sorti en 2018) et Across the Spider-Verse (sorti en 2023) ont visiblement besoin de temps pour peaufiner leur formule. Conscient de la popularité de la série Spider-Verse (contrairement aux films dans l'univers de Spider-Man... sans lui), Sony semble vouloir leur laisser tout l'espace possible pour assurer une suite à la hauteur d'énormes attentes.

À tel point que Beyond the Spider-Verse n'aurait apparemment pas débuté sa production. C'est en tout cas ce qu'avançait Jharrel Jerome, qui incarne « l'autre » Miles Morales (nous n'allons pas en divulgâcher plus, pour celles et ceux n'ayant pas vu le précédent film), dans une interview auprès de Decider. « La production pour la suite d'Across the Spider-Verse n'a pas encore commencé, les équipes réfléchissent encore à la seconde partie de l'histoire ».

Lorsque Decider lui demande s'il a une idée de la date de sortie du troisième film d'animation autour de Spider-Man tant attendu, celui-ci répond : « Non, mais j'aimerais bien. Je n'ai même pas encore enregistré une seule ligne de mon texte ». En l'état actuel des choses, il se pourrait donc bien que Beyond the Spider-Verse sorte cinq ans après le second film, comme tel fut le cas pour celui-ci par rapport au premier. Croisons toutefois les doigts pour que le Spider-Man de Miles Morales au format film d'animation nous revienne plus tôt que cela.

© Sony Pictures

Source : Decider