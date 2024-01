Le prochain gros film de l'univers Spider-Man de Sony se dévoile. Et forcément, cela divise malgré les différentes bandes-annonces et le tout nouvel extrait disponible.

Bientôt, le fameux univers Spider-Man de Sony, qui a déjà donné naissance à Venom, Morbius et Venom 2, va s'agrandir avec la sortie de Madame Web. Il est important de noter que Madame Web ne fait pas partie du MCU, car cet univers a été créé en association avec Marvel Entertainment pour les personnages, mais ce n'est pas Marvel qui s'en occupe directement. Quoi qu'il en soit, la super-héroïne débarque au cinéma le 14 février 2024, pile poile pour la Saint-Valentin. Il est donc temps de découvrir une nouvelle bande-annonce sous forme d'extrait vidéo.

Madame Web, nouveau spin-off de Spider-Man

Étant donné la qualité assez médiocre de Morbius et les avis plus que divisés sur Venom 1 et Venom 2, l'appréhension est assez importante pour Madame Web. Sur les réseaux sociaux, de nombreux spectateurs expriment leurs doutes en expliquant ne pas être très excités par les différentes bandes-annonces ni par le projet du film en lui-même. Pour autant, la super-héroïne est un personnage assez intéressant. Pour rappel, de son vrai nom Cassandra Webb, Madame Web est dotée de dons de voyance et de télépathie qui lui permettent (dans le film) de croiser la route de Julia Carpenter, Mattie Franklin et Anya Corazon, trois futures Spider-Woman. Actuellement, l'univers Spider-Man de Sony était assez masculin, cette nouvelle touche féminine et ce gros casting de super-héroïnes apportent donc un joli vent de fraîcheur.

Bien que Madame Web ne soit pas directement dans le MCU, il existe, selon le film Spider-Man: No Way Home, une connexion à travers le même multivers. Théoriquement, cela signifie qu'il pourrait être envisageable de voir apparaître l'un des Spider-Man connus dans le film. Cependant, aucune rumeur actuelle ne suggère une telle apparition. Il est plus probable que le film inclue simplement un clin d'œil subtil plutôt qu'une apparition à part entière. Étant donné que Madame Web est le premier film du genre, la réalisatrice S. J. Clarkson pourrait se concentrer davantage sur l'introduction des personnages principaux, plutôt que de risquer d'éclipser ses super-héroïnes avec un personnage déjà très célèbre.

De votre côté, que pensez-vous de ce film à venir ? Pensez-vous qu'une apparition de Spider-Man soit possible en surprise ou en scène post-générique ?