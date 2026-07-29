Ce 29 juillet 2026 est le grand jour en France, alors que Spider-Man Brand New Day commence sa diffusion dans nos salles obscures. Comme toujours, certains heureux élus ont toutefois eu l'opportunité de voir cette nouvelle aventure tant attendue de Peter Parker avant l'heure. Cela a notamment permis de savoir si, fidèle à la tradition des films de super-héros, ce quatrième volet avec Tom Holland dans le costume rouge et bleu dispose d'une ou plusieurs scènes post-crédits, et la réponse est bien évidemment oui. Nous risquons cependant de SPOILER une partie de l'intrigue pour en parler, alors balancez-vous plus loin dans l'article à vos risques et périls.

Spider-Man Brand New Day perpétue bien la tradition avec une scène post-crédits

C'est devenu un incontournable des films super-héroïques : les scènes post-crédits sont désormais un dispositif bien huilé pour retenir le public jusqu'à la toute fin du générique. Les réalisateurs s'en servent alors pour ajouter un petit élément à l'histoire et, surtout, teaser de futurs projets. À l'aube de la sortie mondiale de Spider-Man Brand New Day au cinéma dans cette seconde moitié de semaine, beaucoup sde fans se demandaient donc s'il fallait attendre après la fin du film.

La réponse s'avère plus simple que certains ne le pensaient, bien que l'emplacement de la seule scène post-crédit de Spider-Man Brand New Day ait déjà dérouté les premiers spectateurs. Il n'y a en effet pas de scène en milieu de générique. La fameuse séquence additionnelle n'apparaît ainsi qu'après les logos du studio, tout à la fin, ce qui oblige le public à visionner l'intégralité du générique avant qu'il ne se passe quoi que ce soit.

Qu'attendre la scène post-crédit de Brand New Day ?

Pour avoir droit à un petit teasing de l'avenir du Tisseur ou de l'univers Marvel en général via la scène post-crédit de Spider-Man Brand New Day, il faudra donc s'armer de beaucoup de patience. Alors que le tout aussi attendu Avengers Doomsday arrive le 16 décembre 2026 dans les cinémas français, on peut se prêter à espérer une révélation sur l'implication de Peter Parker dans le combat dramatique face à Dr Doom. À moins qu'on nous réserve une surprise pour plus loin, avec notamment Avengers Secret Wars, ou encore sur le fameux SpiderVerse qui a déjà bien tissé sa propre toile dans notre réalité ? Vous pourrez le découvrir dès aujourd'hui au cinéma en France.