À l’occasion de la sortie de Spider-Man Brand New Day, Tom Holland est revenu sur la façon dont les cascades du héros dans les jeux d’Insomniac Games ont inspiré l’équipe du film.

Insomniac Games est peut-être entièrement focalisé sur l’arrivée de Marvel’s Wolverine en ce moment même, mais cela ne veut pas dire que l’araignée sympa du quartier n’a pas droit à ses petits coups de projecteur en parallèle. En effet, tandis que Spider-Man Brand New Day commence officiellement à faire ses grands débuts au cinéma, les jeux du studio du PlayStation sont régulièrement cités par l’équipe du film, qui s’en est visiblement beaucoup inspiré. Le réalisateur nous l’avait déjà confirmé, et c’est maintenant au tour de Tom Holland de le faire.

Spider-Man Brand New Day s’est inspiré de certaines cascades des jeux d’Insomniac Games

À l’occasion de la première de Spider-Man Brand New Day le 27 juillet dernier, IGN a en effet eu l’opportunité de s’entretenir avec l’interprète du super-héros, ce qui fut notamment l’occasion de lui demander si les jeux d’Insomniac avaient pu l’inspirer d’une manière ou d’une autre pour sa performance dans ce quatrième volet. Ce à quoi Holland, réputé pour son amour envers les licences de PlayStation, a répondu : « Une grande partie de l’action ». Avant de recentrer son propos sur les « finish moves », aka les exécutions de Spider-Man.

« J’étais justement en train de jouer au jeu hier soir », a-t-il d’ailleurs confié pour l’occasion. « Je n’arrivais pas à dormir, j’étais trop excité pour aujourd’hui. Je me demandais ce que j’allais faire, et je me suis dit : ‘Je vais juste lancer [Marvel’s Spider-Man] et m’amuser un peu’. Pour moi, bon nombre de ces finish moves, et beaucoup de nos cascades ont été influencées par le jeu ». Ce qui, pour l’acteur de Spider-Man Brand New Day, n’a rien de très surprenant quand on sait que « bon nombre de leurs coordinateurs d’action et cascadeurs étaient de gros gamers ».

« Ces jeux leur ont permis de vivre des expériences qui les ont enthousiasmés, et ils n’hésitaient pas à faire des captures d’écran des mouvements qu’ils aimaient particulièrement, puis à les apporter dans la salle des scénaristes pour les montrer. Et là, on se disait : ‘Ouais, c’est génial. Essayons de trouver comment reproduire ça dans la réalité’ ». Vous l’aurez compris, donc : si certains des mouvements d’Holland dans Spider-Man Brand New Day vous paraissent familiers, c’est probablement parce que vous les avez déjà vus dans les jeux d’Insomniac.

Une nouvelle tenue inspirée du film pour Marvel’s Spider-Man 2

Profitons-en d’ailleurs pour rappeler qu’à l’occasion de la sortie du film, les créateurs des jeux ont décidé de déployer une nouvelle mise à jour gratuite pour Marvel’s Spider-Man 2, qui introduit deux nouvelles tenues pour les joueurs PS5 et PC :

La tenue Nouveau Départ, directement inspirée de Spider-Man Brand New Day

La tenue Marvel Tokon Fighting Souls, inspirée du jeu éponyme

Toutes deux seront à retrouver dans l’inventaire une fois la mise à jour installée. Pour les joueurs PS5 Pro, Insomniac a également introduit de nouvelles améliorations liées au PSSR 2, en plus de mettre en place un mode Économie d’Énergie pour le jeu.

Source : IGN