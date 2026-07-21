Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de Spider-Man Brand New Day au cinéma. En amont de la sortie du dernier film en date avec Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, son réalisateur Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) est revenu sur son travail sur ce long-métrage très attendu. Entre autres sujets, celui de l'influence des jeux d'Insomniac, définitivement les meilleures représentations vidéoludiques de l'Homme Araignée.

Spider-Man Brand New Day a tiré une grande inspiration des jeux d'Insomniac

Après la trilogie sur le thème de la « maison » (ou « Home » en anglais) réalisée par Jon Watts et qui a connu une conclusion en apothéose avec No Way Home, Spider-Man Brand New Day doit faire table rase du passé et Peter Parker repartir de zéro. Pour rendre cela possible, c'est Destin Daniel Cretton qui reprend le flambeau. Dans une interview auprès de Polygon, le réalisateur a partagé quelques coulisses du plateau et le grand défi que cela a représenté.

Site principalement spécialisé dans le jeu vidéo oblige, une question de Polygon a eu pour objet l'influence des jeux, dont Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac sur le film Brand New Day. Ce a quoi Cretton a répondu : « Je ne suis pas un joueur assidu, mais j'ai essayé ces jeux. Je me suis également entouré de joueurs obsessionnels. Beaucoup de gens dans notre département cascade adoraient les jeux, et ils montraient des séquences de leurs sessions pour demander si on pouvait reproduire certaines actions. Les jeux ont donc été une grande source d'inspiration ».

© Insomniac Games

Des sources d'inspiration diverses

Outre les jeux d'Insomniac, le réalisateur de Spider-Man Brand New Day a cherché des influences dans pléthore d'autres sources pour trouver l'inspiration. Il cite notamment les extraordinaires films d'animation SpiderVerse, pour trouver « des références qu'on a rarement vu en live-action ». Plus curieux encore : l'influence des athlètes adeptes du parkour ou utilisant des wingsuits pour reproduire leurs cascades ou s'inspirer de leur utilisation d'une GoPro pour des selfies. On a d'ailleurs pu voir le résultat dans le tout premier teaser du film, avec une caméra directement sous le masque de Peter.

Grâce à ces différentes influences, Spider-Man Brand New Day promet en tout cas définitivement d'assurer le spectacle. Reste maintenant à voir si le reste du film, et notamment son scénario, sera d'aussi bonne facture. Pour le découvrir, rendez-vous à partir du 30 juillet 2026 dans les salles obscures françaises.

Source : Polygon