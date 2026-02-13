L'univers étendu de Spider-Man a récemment enchaîné les annonces d'envergure et prometteuses pour la suite des aventures des Tisseurs à travers différents types de média.

En attendant A Brand New Day, le prochain film avec le Peter Parker de Tom Holland, les plans pour l'univers étendu de Spider-Man continuent de se développer du côté de Sony. Après le fiasco d'un Spiderverse avec de nombreux super-vilains... mais sans le Tisseur lui-même, le propriétaire des droits d'adaptation de l'Araignée semble vouloir repartir sur une meilleure Toile, avec la multiplication récente d'annonces fortes en ce sens.

Un SpiderVerse avec une multitude de variantes prometteuses de Spider-Man se précise

Les projets prometteurs en lien avec les œuvres d'adaptation de Spider-Man sur petit et grand écran se multiplient depuis un certain temps. Hier, c'était notamment au tour d'une série à venir sur Prime Video le 27 mai de se montrer avec une double bande-annonce intrigante : Spider-Noir, avec Nicolas Cage dans le rôle d'un Ben Reilly en qualité de détective privé dans les années 30. Fidèle au personnage original, la série a eu droit à une bande-annonce en couleur, et une autre authentique en noir et blanc visant à retranscrire l'ambiance « Noire » de ce Tisseur à part et populaire.

En parallèle de cela, The Hollywood Reporter a également rapporté que Sony continue de plancher sur divers projets en lien avec l'excellent univers du SpiderVerse. En l'occurrence, les Spider-Man de Peter Parker et Miles Morales vont bientôt accueillir deux autres variantes populaires : Spider-Punk et Spider-Gwen, alors que deux films les mettant en avant sont « activement en développement ». Le géant japonais n'a toutefois pas précisé s'il est question de films d'animation, ou de films live-action. Compte tenu de leurs dernières représentations dans Into the SpiderVerse, on peut toutefois tabler sur la première option.

Entre la série Spider Noir à venir sur Prime Video le 27 mai 2026, le film Spider-Man qui arrivera au cinéma le 31 juillet 2026 et ces deux films d'autres variantes du Tisseur, il y a donc définitivement des choses à surveiller dans les prochains mois/prochaines années pour les fans de l'Araignée au sens très large.

Sources : Prime Video ; The Hollywood Reporter