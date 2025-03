Solo Leveling pourrait surprendre ses fans et des millions de joueurs avec une très grosse surprise. Ça vient tout juste de leaker et c'est déjà prometteur.

Après le succès des romans et du webtoon, Solo Leveling s'est imposé au grand public grâce à son anime. La première saison avait déjà fait sensation en 2024. La deuxième est diffusée depuis janvier dernier et autant dire que le carton est encore plus démentiel. La série écrase tout sur son passage, au point d'attirer l'attention de potentiels partenaires pour l'avenir. C'est en tout cas ce que suggère une nouvelle rumeur qui devrait plaire à de nombreux joueurs.

Bientôt une collaboration dingue pour Solo Leveling ?

C'est LE phénomène de ce début d'année : Solo Leveling concentre toute l'attention des otakus pendant la diffusion de sa deuxième saison. En effet, chaque épisode est scruté, comparé avec le webtoon et surtout encensé par le public. Il vient même d'accomplir un exploit en détrônant le futur roi des pirates. Eh oui ! L'anime est passé devant One Piece en termes de popularité sur Crunchyroll. C'est en plus une première pour une œuvre non-tirée d'un manga japonais.

L'engouement est tel que Solo Leveling serait en passe de rejoindre un jeu-service doué d'une très grosse communauté, à savoir Fortnite. C'est Nick Baker, le co-fondateur du média XboxEra qui aurait eu l'information. Dans un post sur X.com (ex-Twitter), il confie avoir reçu un message privé d'une source qu'il tient anonyme à ce sujet. Cependant, il n'a pas plus d'information à partager.

Je viens de recevoir un DM m'informant que Solo Leveling est censé arriver dans Fortnite. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai dû chercher sur Google. Je pensais qu'il me parlait du levelling des personnages individuels lol

Enfin, si cette collaboration se concrétisait, ce serait gagnant-gagnant pour les deux partis. Solo Leveling profiterait assurément du coup de projecteur offert par un jeu aussi connu que Fortnite. Ce dernier, de son côté, aurait toutes les chances d'attirer de nouveaux joueurs en masse avec des skins de personnages iconiques, à commencer par Jinwoo Sung. Qui plus est, ce ne serait pas la première fois que le jeu d'Epic Games mettait en avant un anime. Beaucoup sont déjà passés dans le roster, à l'instar de Dragon Ball, Naruto ou encore Jujutsu Kaisen.