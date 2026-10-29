La manhwa Solo Leveling Ragnarok, la suite du webtoon phénomène, va enfin sortir d'une longue période de pause. Mais il y a du changement, puisqu'un nouveau dessinateur prend le relai.

La pause de Solo Leveling Ragnarok entamée en janvier dernier va prendre fin. Le webtoon sequel de l'œuvre de Chugong avait dû se mettre à l'arrêt en raison du départ du dessinateur pour son service militaire obligatoire. Mais quasiment un an plus tard, l'éditeur D&C Media a trouvé une solution pour reprendre l'histoire de Suho.

Solo Leveling Ragnarok va reprendre sa publication avec la saison 3

D&C Media vient de rallumer les serveurs de Solo Leveling Ragnarok sur KakaoPage, la plateforme sud-coréenne où est distribué l'adaptation du light novel éponyme. Alors que ce dernier a justement repris sa publication l'été dernier, ce sera bientôt au tour du webtoon d'en faire de même. L'éditeur a enfin fait l'annonce que les fans attendent depuis 10 mois.

En effet, Solo Leveling Ragnarok va revenir pour une saison 3 très attendu des fans. Pour l'occasion, un nouvel illustrateur va prendre le relai derrière le dessinateur JIN, qui effectue actuellement son service militaire. D&C Media a porté son dévolu sur l'artiste Sanjimseung, qu'on connait notamment pour son travail sur Ice Lord.

L'annonce a été faite directement sur la page Solo Leveling Ragnarok de KakaoPage. L'équipe de D&C Media a non seulement introduit le nouveau dessinateur, mais aussi commencé à nous teaser la saison 3 en déclarant « nous reviendrons très bientôt avec un chapitre plus profond de l'histoire de Suho ».

Les fans qui suivent fidèlement chaque nouvelle publication de Solo Leveling Ragnarok vont donc enfin retrouver le webtoon avec la publication prochaine du chapitre 69. « Enfin le retour », peut-on lire sur le réseau social X. Un autre internaute partage aussi sa joie tout en soulignant que « c'est une folie le temps qu'il a fallu ». D'ailleurs, on n'a pas encore de date de sortie pour le moment. Mais l'éditeur a au moins partagé un premier visuel pour vous faire patienter.

© D&C Media