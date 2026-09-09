Devenu le plus gros carton de la BBC en cette année 2026, la série Small Prophets a été renouvelée pour une seconde saison en amont de son arrivée sur Apple TV+.

Il y a des séries comme Spider-Noir, qui sont annulées après une seule saison malgré 11 nominations aux Emmys et un score de 92% sur Rotten Tomatoes… Et il y a des séries comme Small Prophets, qui sont renouvelées avant même que le grand public n’ait eu l’occasion de les découvrir. En effet, l’information est tombée hier : alors que le show créé par Mackenzie Crook (Pirates de Caraïbes) est attendu pour le 7 octobre prochain sur Apple TV+ à l’international, la BBC a d’ores et déjà confirmé sa volonté de rempiler pour une seconde saison.

La BBC renouvelle Small Prophets pour une saison 2

Car le commun des mortels n’a peut-être pas encore eu l’occasion de découvrir les tragiques aventures de Michael Sleep, à la recherche de sa compagne disparue la veille de Noël sept ans auparavant, mais le public de BBC Two et BBC iPlayer, lui, a pu le faire. Et il a visiblement été largement conquis, puisque Small Prophets affiche le score exceptionnel de 100% sur Rotten Tomatoes pour un total de 8 critiques. Un avis largement partagé par les spectateurs, qui lui ont attribué le très beau score de 94% pour un total de plus de 50 avis.

Outre l’originalité de son concept, qui propose visiblement une approche comme on en voit rarement à la télévision, la série à venir sur Apple TV+ peut également compter sur la patte très singulière de Crook en termes de réalisation et d’écriture, tandis que le casting réalise lui aussi de belles merveilles. Portée par Pearce Quigley (Detectorists) et Michael Palin (Monty Python), Small Prophets est notamment comparée à des séries comme Ted Lasso et Shrinking, réputées pour leur capacité à mêler drame et comédie avec beaucoup de finesse.

La saison 1 arrive sur Apple TV+ le 7 octobre 2026

Et il faut croire que ce succès a motivé la BBC à voir encore plus large, puisqu’après avoir réalisé des audiences très élevées pour une chaîne comme BBC Two, la compagnie a décidé de promouvoir la série sur BBC One pour sa seconde saison, qui devrait donc pouvoir toucher un plus large public encore. Mais avant que celle-ci n’arrive avec ses six nouveaux épisodes, annoncés pour 2027, les abonnés à Apple TV+ ont rendez-vous avec Michael Sleep dès le mois prochain pour découvrir les six premiers épisodes de ce récit pas comme les autres.

Source : Collider