Dans la foulée du final de la saison 3, Apple TV dévoile le premier teaser pour la saison 4 de Silo, qui sera aussi aussi la toute dernière pour la série événement.

Silo reviendra l'an prochain pour une saison 4 qui viendra conclure l'histoire de cette série dystopique incontournable d'Apple TV. Alors que la troisième vient de se conclure, l'ultime chapitre de cette adaptation des romans de Hugh Howey peaufine sa copie en post-production pour faire la lumière sur les mystères encore irrésolus. Un premier véritable teaser trailer est là.

Apple TV donne un premier aperçu de Silo saison 4

2027 sera l'année du grand final pour Silo. La série phénomène d'Apple TV s'attaquera alors à l'adaptation de Dust, le dernier tome de la trilogie romanesque signée Hugh Howey. Puisqu'il s'agit d'un volume conclusif, la saison 4 suivra la même logique, répondant à de nombreuses questions sur cet univers post-apo.

C'est en juillet dernier, durant la Comic-Con de San Diego, que le showrunner Graham Yost officialisait la saison 4 de Silo. Une grande nouvelle évidemment pour les fans de cette série Apple TV notée 92 % sur Rotten Tomatoes. D'ailleurs, l'équipe assurait déjà que l'attente pour la découvrir ne serait pas trop longue puisque le tournage s'est terminé en mars 2026.

Silo sera ainsi de retour l'année prochaine pour nous dévoiler enfin les mystères sur la catastrophe qui a poussé la population à se réfugier dans la structure. Le premier teaser de la saison 4 commence déjà à donner le ton, se rapprochant davantage des romans. Apprêtez-vous à découvrir les grands secrets de cet univers qui captive des millions de spectateurs à travers le monde, la série s'étant hissé numéro 1 des programmes Apple TV dans 101 pays avec sa saison 3. Le final sera assurément suivi en masse, on peut déjà lire des internautes dire que le trailer est « extraordinaire »1.

Apple TV nous donne en plus quelques détails sur la sortie de Silo saison 4. On peut d'ores et déjà confirmer que le final aura une durée semblable aux précédentes saisons. De plus, comme il a était tourné dans la foulée de la troisième, les équipes sont en ce moment en train de travailler sur la post-production pour mettre en place tous les effets spéciaux, le mixage sonore et tout ce qui donne sa saveur à cette série dont on a une fenêtre de sortie :

Tournage terminé , saison en phase de post-prod

, saison en phase de post-prod Nombre d'épisodes : 10

: 10 Fenêtre de sortie : Été 2027