Oui, ça fait des semaines qu'on entend ça, mais Silent Hill 2 Remake a toutes les chances de revenir lors d'un événement pour révéler ce que tout le monde attend : la date de sortie officielle sur PS5 et PC. Mais d'après Bloober Team (Layers of Fear, Observer, The Medium), cette longue attente et cette absence de communication seront vite oubliées. « Nous ne sommes pas seulement enthousiastes, mais nous sommes aussi très confiants quant au résultat final » a déclaré le PDG Piotr Babieno. Ce remake PS5 revisitera le deuxième épisode de la licence, comme le futur long-métrage de Christophe Gans.

Une image maléfique pour le film Return to Silent Hill

Return to Silent Hill est actuellement sur la Croisette où il côtoie visiblement Mad Max Furiosa et Metropolis, mais en étant plus discret que les deux films susnommés. Mais grâce à Variety, un des sites américains de référence pour le cinéma et la télévision, on a une première image très concrète de ce nouveau film. Et c'est même plus qu'un simple cliché puisqu'il confirme que Pyramid Head sera de retour. Une excellente nouvelle... mais pas une surprise. En effet, ce long-métrage, toujours réalisé par le cinéaste français Christophe Gans, se base en grande partie sur le jeu PS2 Silent Hill 2. Il était donc impossible de faire l'impasse sur l'un des monstres mythiques de la licence horrifique.

Un résultat à la hauteur ? À voir car l'image a l'air de manquer de consistance et fait très numérique sur cette première image, malgré l'usage d'effets pratiques pour ce personnage légendaire. Certains internautes sont d'ailleurs dubitatifs pour le moment. Dans des commentaires sur ResetERA, un utilisateur a la sensation de regarder une photo pour une figurine Figma. Et ce n'est pas le seul. D'autres espèrent justement un rendu plus sale et veulent attendre de voir la version finale pour réellement juger de l'apparence de Pyramid Head.

Crédits : Variety

Une histoire familière et différente à la fois

Pour le casting, Gans a embauché Jeremy Irvine (Mamma Mia 2, Cheval de guerre) afin d'incarner James Sunderland, et Hannah Emily Anderson (X-Men: Dark Phoenix, Jigsaw...) dans le rôle de Mary Crane. « Poussé par les ombres de son passé, James Sunderland revient à Silent Hill pour retrouver son amour perdu, Mary Crane. Mais la petite ville sombre et oppressante n'est plus le lieu de ses souvenirs. Il y rencontre des personnages qui lui semblent trop familiers et qui tentent de le détourner de sa quête de Mary. Plus il cherche Mary, plus il commence à se demander si c'est encore la réalité - ou s'il est tombé dans le sombre monde souterrain de Jacob Crane » synopsis officiel de Return to Silent Hill.

L'histoire de ce nouveau film Silent Hill suggère que Christophe Gans pourrait prendre des libertés. On parle ici d'amour perdu alors que Mary est la femme de James Sunderland. Et comme par hasard, le remake PS5 va également retoucher des éléments scénaristiques. Les deux récits seront-ils similaires au final ? On aura une réponse en 2024 puisque le jeu comme le long-métrage arrivent dès cette année.