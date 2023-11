Que l'on s'en réjouisse ou non, l'engouement d'internet pour Shrek est indéniable. Dans cette atmosphère d'anticipation, l'arrivée de Shrek 5 est grandement attendue, c'est le moins que l'on puisse dire.

Un récent leak d'un employé de NBCUniversal suggère que les fans pourraient plonger de nouveau dans l'univers de Shrek plus tôt que prévu, une nouvelle qui devrait ravir la toile, compte tenu de l'affection particulière portée à ce personnage emblématique.

Une rumeur autour de Shrek qui enthousiasme

D'après les bruits de couloir, Shrek 5 pourrait voir le jour en 2025, ce qui marquerait un retour significatif après Shrek Forever After, le dernier volet de la série. L'information a fuité via LinkedIn avant d'être rapidement retirée, ce qui laisse présager un développement discret du prochain film. La série sur l'ogre vert, qui a connu un essor viral, semble avoir un futur prometteur. Issue d'un ouvrage pour enfants, la franchise totalise quatre films principaux et deux spin-offs dédiés au Chat Potté.

Eddie Murphy, voix originale de l'âne, a révélé son attachement pour son personnage et son empressement à reprendre le rôle. Chris Melidandri, le président d'Illumination, a quant à lui laissé entendre que Shrek 5 pourrait préfigurer l'élargissement de la franchise avec d'autres films spin-offs, forts du succès récent du Chat Potté.

Une très bonne vibe

Antonio Banderas, prêteur de voix au Chat Potté, a également mentionné de futurs films ainsi que le potentiel retour de Shrek, soulignant l'investissement des acteurs dans la continuité de la franchise. Shrek figure aussi parmi les rôles les plus marquants de Mike Myers, au même titre qu'Austin Powers et Wayne de "ayne's World.

En France, le succès de Shrek doit aussi beaucoup au casting vocal de renom, avec notamment Alain Chabat (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre) qui prête sa voix au personnage principal. La popularité de l'acteur et le succès de l'animation étaient une combinaison gagnante évidente, et un coup de génie incontestable. À ce jour, Shrek 5 n'a pas encore de date de sortie officielle. Mais tout ceci ne devrait pas tarder. De quoi faire de l'ombre à Disney ?