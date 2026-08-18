Une page cruciale de l'histoire du Weekly Shonen Jump, et du monde du manga en général, s'apprête a priori à se tourner, alors que le créateur de manga qui a occupé une place de marque dans le magazine mythique depuis son cinquième numéro en 1994 approcherait de son chapitre final et plus de 100 volumes depuis. C'est en tout cas ce que le mangaka en question, Gosho Aoyama, aurait récemment partagé.

Le Shonen Jump va bientôt devoir classer une affaire vieille de plus de 30 ans

Notamment connu pour accueillir dans ses pages One Piece, le Weekly Shonen Jump est en réalité LE magazine japonais de référence pour le monde du manga, qui a révélé de nombreuses légendes du genre. Parmi eux, un manga proprement historique pour l'hébdomadaire, qui l'a accompagné quasiment depuis ses débuts, puisque sa première parution en son sein a eu lieu sur son cinquième numéro en 1994 : Case Closed, ou Detective Conan pour les amateurs d'anime, qui met en scène Shinichi Kudo, fils d'un écrivain célèbre et détective hors pair de son état.

Son créateur, Gosho Aoyama a, récemment confirmé avoir déjà réalisé une ébauche de storyboard pour le dernier chapitre du manga historique du Shonen Jump. Plus précisément, l'influent mangaka a évoqué la fin de l'œuvre lors de sa participation à l'émission spéciale de présentation « 24-Hour Television Latest Information SP ». Il a été interviewé dans son espace de travail par la musicienne Chanmina et Taiga Kyomoto, membre du groupe SixTONES, tous deux fans de longue date de la série. « J'ai rédigé le storyboard du dernier chapitre. Vous voulez le voir ? » a-t-il déclaré en riant.

Deux légendes du manga et du magazine se rencontrent

Au cours de l'entretien, Aoyama a également confié qu'il ne s'était jamais attendu à un tel succès pour la série, notamment porté par sa couverture dans le Weekly Shonen Jump, pensant initialement qu'elle s'achèverait rapidement. Il a évoqué la sortie du premier film au cinéma comme le moment où il a véritablement pris conscience de la popularité qu'avait acquise la série.

Aoyama a aussi fait part d'une conversation avec Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. Tous deux avaient en effet échangé sur l'expérience singulière de voir leurs mangas adaptés en séries d'animation télévisées hebdomadaires (depuis 1996 dans le cas de Detective Conan). « Lorsque je discutais avec Eiichiro Oda, nous avons évoqué le fait que nous sommes probablement les seuls dont le manga fait l'objet d'une adaptation en anime chaque semaine », a-t-il ajouté. La fin d'une ère assez exceptionnelle approche donc de sa conclusion pour Case Closed et le Weekly Shonen Jump, après plus de 30 ans d'histoire commune. Le mangaka n'a toutefois pas précisé exactement quand cela aura lieu.

Source : Oricon