L’arc d’Elbaf se poursuit et pas sous les meilleurs auspices pour l’Equipage au Chapeau de Paille. Leur arrivée sur l’île des Géants a rapidement terminé en combat grandeur nature et aux enjeux qui, comme toujours, dépassent Luffy et son équipage. Le capitaine continue d’être en position délicate face à Imu, le régent du Gouvernement Mondial et l’une des plus grandes menaces qu’il ait affrontées. Le grand combat continue donc de faire rage. Comme chaque semaine où de nouvelles pages sont attendues dans le magazine Weekly Shonen Jump, le chapitre 1191 de One Piece a leaké.

Premiers leaks pour le chapitre 1991 de One Piece

Alors que nous avions laissé Gaban en mauvaise posture, le nouveau chapitre débute donc avec Bilbo qui discute avec Chopper, sans que les leaks ne précisent la nature de leur échange. Pendant ce temps, Zoro affronte Sommers lors de plusieurs panels, là encore sans plus de détails. Les premiers leaks du chapitre 1191 de One Piece se montrent cependant plus généreux lorsqu’il s’agit de la grande bataille d’Elbaf. Imu révèle ainsi une nouvelle transformation, gagnant en taille et faisant pousser quatre cornes tandis que ses bras virent au noir. Il s’adresse alors à l’ancien membre de l’équipage de Gol D. Roger. « Le gamin de God Valley ? Je n’aurais jamais cru que tu deviendrais si fort. Si j’avais su, je t’aurais éliminé avec Rocks. »

Le régent du Gouvernement Mondial félicite ensuite son adversaire pour n’avoir perdu qu’un bras après son attaque dévastatrice. Ce à quoi Gaban rétorque : « Désolé, mais je ne peux pas t'applaudir d’avoir esquivé mon attaque à moi. » L’ancien membre de l’équipage au Chapeau de Paille demande ensuite à Luffy de prendre la fuite avec ses amis, mais le capitaine refuse de quitter Elbaf.

Gaban en mauvaise posture dans le chapitre 1190 ©WSJ

Une attaque en trio

Le chapitre 1191 de One Piece se poursuit alors qu’Imu s’apprête à tuer les deux pirates. Hajrudin arrive au bon moment et lui assène un coup de poing pour l’éloigner de Luffy et Gaban. Le géant est cependant à son tour affecté par l’aura démoniaque. Gaban lui demande alors à lui aussi de fuir, mais le géant affirme qu’il ne se soumettra jamais, même s’il meurt, car Loki est toujours là. Et justement Loki fait son entrée. Pendant ce temps, Luffy se remet de ses blessures en mangeant la nourriture qu’il avait gardée précieusement. Le chapitre 1991 de One Piece se termine finalement sur une attaque coordonnée de Luffy, Loki et Hajrudin appelée « Gokoku Sovereignty » (Souveraineté des trois généraux).

Il faudra cependant patienter avant de découvrir si cette attaque synchronisée dévastatrice aura eu un effet sur Imu. Le manga sera en effet en pause la semaine prochaine, Eiichiro Oda s’accordant une courte pause. Le chapitre 1191 de One Piece sortira quant à lui officiellement le dimanche 23 août 2026 dans le Weekly Shonen Jump. Les scans seront publiés le même jour à 17 heures sur la plateforme officielle MANGA Plus. Pour rappel, elle vous permettra de les lire gratuitement et légalement en français. Le chapitre sera disponible pendant au moins trois semaines.

Source : Pew