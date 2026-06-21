Le Weekly Shonen Jump fait décidément l’actualité cette semaine. Il y a peu, le magazine annonçait à la surprise générale une pause de plusieurs mois pour Kagurabachi, son nouveau manga phénomène. Ce seulement quelques semaines après l’annonce tonitruante de son adaptation en anime. Et si son auteur, âgé de 25 ans seulement, va s’accorder un repos bien mérité pour offrir aux lecteurs une meilleure qualité, certains héros refusent tout simplement de prendre leur retraite. 10 ans après la fin de son aventure éditoriale incroyable, l’un des mangas cultes du Shonen Jump s’apprête à faire son retour dans le magazine.

Un manga culte du Shonen Jump de retour pour ses 50 ans

Véritable monument du manga, Kochikame avait conclu son incroyable aventure éditoriale en 2016, après 40 années de publication, s’imposant comme le manga le plus long de l’histoire du médium. Avec plus de 200 tomes publiés et 157 millions d’exemplaires vendus dans le monde, l'œuvre d’Osamu Akimoto a marqué à jamais le magazine. Mais son histoire n’est visiblement pas encore tout à fait terminée. Kochikame reviendra ainsi dans le numéro 36 du Weekly Shonen Jump avec un nouveau chapitre inédit. Deux tomes supplémentaires seront également commercialisés au Japon. Les tomes 202 et 2023 sont respectivement attendus en septembre et octobre 2026 dans le pays du Soleil Levant. Ils compileront différents courts récits publiés par Akimoto depuis la conclusion officielle de la série.

Le manga emblématique du Weekly Shonen Jump n’est donc pas près de disparaître du paysage. Les mésaventures de ce policier aussi paresseux qu’ingénieux lorsqu’il s’agit de trouver de nouvelles combines pour se remplir facilement les poches seront également adaptées dans un reboot animé actuellement en préparation chez Studio Gallop, déjà derrière la série originale. Le projet reste cependant entouré de mystère depuis son annonce, il y a maintenant 6 mois. On ignore toujours s’il prendra la forme d’une série ou d’un film d’animation. La maison-mère de Shonen Jump semble en tout cas bien décidée à célébrer les 50 ans de la comédie culte.

Image du manga Kochikame.

Source : site officiel Kochikame