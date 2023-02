HBO Max a dévoilé un premier aperçu de l'épisode 8 de la série The Last of Us. L'occasion de découvrir quels moments du jeu original seront traités, ça risque d’être fort en émotions.

La série The Last of Us de HBO continue de mettre tout le monde d’accord. Les audiences ne faiblissent pas et l’adaptation poursuit son ascension avec une suite déjà en chantier. Le grand final se rapproche doucement et en attendant de voir où cette conclusion va emmener Joel et Ellie, le géant américain partage un aperçu de l’épisode 8 qui sera diffusé prochainement. On prévient à l’avance, la suite de l’article mentionne brièvement quelques passages des événements diffusés cette semaine.

Premières images de l'épisode 8 de la série The Last of Us

Les choses vont se corser ce lundi 6 mars 2023. L’épisode 8 de la série The Last of Us dévoile ses premières images au travers d’une courte bande-annonce qui donne le ton. Après avoir découvert comment Ellie a été infectée et le destin tragique de son amie Riley, retour à la réalité. Alors que Joel est mal en point, l’hiver s’annonce des plus brutal pour l’adolescente immunisée. Livrée à elle-même, elle fera la rencontre de David le chef d’une petite communauté recluse qui lui proposera de rejoindre ses rangs. Les fans du jeu connaissent déjà la suite et savent à quoi s'attendre, avec une scène particulièrement poignante et sanglante à la clé.

Le leader de la petite bande sera donc ici incarné par Scott Shepherd, connu pour ses apparitions dans X-Men: Dark Phoenix, El Camino : Breaking Bad ou encore Jason Bourne. A ses côtés, Troy Baker, interprète original de Joel, qui jouera James, son second. Un rôle assez anecdotique dans le jeu mais qui devrait être épaissi dans la série The Last of Us. Neil Druckmann avait en effet promis des personnages poignants pour les deux acteurs originaux lorsqu'ils ont été confirmés au casting. Ashley Johnson quant à elle devrait donc faire une apparition dans le tout dernier épisode, où le passé de Marlene devrait être un peu plus exploré. Il a été confirmé que l’actrice qui a prêté sa voix à Ellie dans le jeu incarnera sa mère, un personnage mentionné dans le matériau d’origine mais qui n’est jamais apparu à l’écran.