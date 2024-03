Adapter un jeu vidéo en prises de vues réelles, ce n'est jamais un exercice facile. Par contre, les bons élèves commencent à être plus nombreux, comme Arcane ou The Last of Us. De leur côté, Bethesda et Amazon Prime Video ont décidé de tenter le pari en proposant une série Fallout. Les fans étaient aux anges, et en même temps craintifs. Ceci dit, le premier trailer qui a été diffusé en décembre dernier a réussi à soulager les inquiétudes de certains. Et aujourd'hui, on a droit à une nouvelle bande-annonce qui fait saliver.

Un nouveau trailer pour la série Fallout

Chose promise, chose due, on a droit à des images inédites de la série Fallout. Hier, on nous avait expliqué qu'il fallait se préparer à découvrir le Wasteland. Dans le trailer, on a effectivement le temps de le savourer aux côtés de l'héroïne, Lucy (Ella Purnell). On a également un aperçu de l'abri 33, qu'elle va devoir quitter pour accomplir une mission à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi apprécier la présence de combats qui s'annoncent jouissifs, et quelques personnages qu'on va retrouver dans l'histoire, comme la Goule, incarnée par Walton Goggins.

Cette bande-annonce montre bien qu'il y a une volonté de respecter l'univers de la franchise Fallout. Alors oui, ça fait toujours débat dans la communauté, et il y aura évidemment des déceptions. Néanmoins, il faut l'avouer, lorsqu'on voit la célèbre armure des jeux, le monde post-apocalyptique, la technologie Vault Tec ou La Confrérie de l'Acier, on se dit que le rendu n'est pas horrible. Reste à savoir si l'exécution suivra, mais pour le moment, on a toutes les raisons d'être confiant.

Mais la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'apprendre que la série Fallout arrivera un jour plus tôt que prévu sur Amazon Prime Video. C'est-à-dire le 11 avril 2024. C'est une excellente surprise à laquelle on ne s'attendait pas forcément. L'attente sera donc un tout petit peu moins longue. Pour rappel, tous les épisodes seront diffusés le jour même. Vous pourrez les enchaîner sans vergogne, et qui pourrait vous blâmer ? Avec un trailer explosif comme celui-ci, on a clairement envie d'en voir plus. Rendez-vous le mois prochain pour le résultat.