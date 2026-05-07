Le Seigneur des Anneaux revient avec une nouveauté collector qui va assurément plaire aux fans de la première heure et pas seulement ceux de la licence.

Le Seigneur des Anneaux est l'une des licences les plus populaires de tous les temps. Encore aujourd'hui, elle fascine énormément et fédère toujours plus de fans à travers le monde. Alors qu'un nouveau film s'approche, la franchise se paie une collaboration que beaucoup attendaient et qui devrait ravir tous les collectionneurs de la franchise.

La licence Seigneur des Anneaux Le Hobbit s'invite dans un autre jeu ultra populaire, et c'est forcément collector

Le Seigneur des Anneaux et plus précisément Le Hobbit, va faire un tour du côté de Magic The Gathering, le célèbre jeu de cartes à collectionner. Autrefois de niche, les JCC (ou TCG) ont clairement gagné en popularité ces dernières années, notamment grâce à l'explosion de Pokémon. Magic n'a jamais perdu sa base de fans, mais a très largement agrandi sa communauté et c'est en grande partie grâce à ses nombreuses collaborations que l'on pourrait pourtant croire parfois étranges. Spider-Man, Final Fantasy, plusieurs licences PlayStation ou encore prochainement Star Trek… les collaborations se multiplient à vue d'œil et ça cartonne.

Cet été, c'est donc le Seigneur des Anneaux : le Hobbit qui aura le droit à ses boosters et autres bundles. Pour le moment, une partie de ce qui est prévu est disponible en précommande, mais ça commence tout juste. Les cartes Magic The Gathering x Le Seigneur des Anneaux Le Hobbit sortiront le 14 août 2026 et comprendront une centaine de nouvelles cartes, une quarantaine illustrées et même certaines traduites en langue des nains. Toutes seront jouables dans les différents formats de jeu officiels. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les cartes dans des packs de différentes versions : boosters, bundles collector ou non, etc.

Bundle Magic the Gathering x Le Hobbit



Bundle Magic: The Gathering | Le Hobbit | Jeu de Cartes à Collectionner (Version Française)à partir de 72,99 € chez Fnac



Booster Magic The Gathering x Le Seigneur des Anneaux Le Hobbit