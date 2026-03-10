Plus de 20 ans après le début de la trilogie originale des films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, le désir de certaines personnes ayant travaillé dessus et des fans de retourner dans le monde de Tolkien a donné naissance à l'élaboration d'un nouveau long-métrage : La Chasse de Gollum. Cette fois, c'est Andy Serkis (Gollum dans la trilogie originale) qui sera à la fois devant et derrière la caméra en qualité de réalisateur, tout en reprenant son rôle iconique. Le film devrait arriver dans les salles courant décembre 2027 et pourrait compter d'autres têtes bien connues des œuvres originales, si l'on en croit une récente interview du principal intéressé.

Un acteur de la trilogie Seigneur des Anneaux vide son Besac à propos du prochain film

Pour rappel et comme son nom l'indique, La Chasse de Gollum entend explorer une partie seulement effleurée dans les films Seigneur des Anneaux originaux : la traque d'anciennement Sméagol par Aragorn et Gandalf dans les Terres du Mordor. On sait déjà que le Rôdeur ne reviendra pas sous les traits de Viggo Mortensen, mais sera incarné par Leo Woodall (The White Lotus). En revanche, le légendaire Ian McKellen reprendra avec plaisir son rôle du magicien Gandalf le Gris pour une nouvelle aventure. Outre Andy Serkis pour rejouer Gollum, un autre membre du casting original pourrait retourner dans la peau de son iconique personnage.

L'interprète du personnage principal Frodon Sacquet (ou Frodo Bessac dans la nouvelle traduction) des films Le Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, a en effet indiqué lors de la promotion de Ready or Not 2: Here I Come, son nouveau film d'horreur, auprès de The Times qu'il « ne voudrait personne d'autre pour incarner le hobbit adoré, tant qu'il est vivant et apte ». En août dernier déjà, Ian McKellen aurait par mégarde laissé échapper le fait qu'Elijah Wood pourrait retourner dans la peau de l'emblématique hobbit. Voilà donc un autre indice potentiel de son implication dans La Chasse de Gollum.

Compte tenu du fait que la Chasse de Gollum est une préquelle à la trilogie de films Le Seigneur des Anneaux, la présence d'Elijah Wood serait toutefois délicate à justifier, sauf à servir de pont narratif entre la fin de la quête de l'Anneau et le passé de Gollum. Frodon est normalement plus jeune à cette époque, alors que l'acteur n'a clairement pas rajeuni au fil des années. Il faudra donc attendre d'en voir plus pour en avoir le cœur net.

© Peter Jackson / New Line Cinema

Source : The Times