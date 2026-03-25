Plus de 20 ans après la légendaire trilogie de films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, celui-ci et un invité pour le moins inattendu, ont annoncé une nouvelle grande surprise aux fans.

Même après plus de deux décennies, la trilogie d'adaptation en films de la mythique saga littéraire Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien par Peter Jackson reste un véritable classique du cinéma fantastique. Tandis qu'Andy Serkis planche sur la réalisation de La Chasse de Gollum avec quelques anciens membres de la trilogie originale, il semblerait que Warner Bros. soit désireux de raconter encore d'autres histoires dans les salles obscures autour de la Terre du Milieu, en témoigne une récente annonce notamment par Peter Jackson lui-même.

Un nouveau Voyage Inattendu à venir au cinéma pour la saga Le Seigneur des Anneaux

Outre la Quête de l'Anneau et le périple de la Communauté jusqu'au Mordor pour mettre un terme au règne de terreur de Sauron, la saga littéraire Le Seigneur des Anneaux a encore quelques chapitres que la trilogie de films de Peter Jackson n'avait pas exploré. Qu'à cela ne tienne, l'iconique réalisateur a tout récemment annoncé via la chaîne YouTube officielle de Warner Bros. qu'un nouveau film dans l'univers fantastique de J.R.R. Tolkien est dans les cartons, en parallèle de La Chasse de Gollum, attendu en salles courant 2027.

Cette nouvelle adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux adapterait plus précisément les chapitres succédant aux aventures de la Communauté. À savoir des événements se déroulant 14 ans après la mort de Frodon, alors que ses amis Hobbits retracent avec émotion leurs premières aventures ensemble, tandis que la fille de Sam découvre un secret bien caché autour de la Guerre de l'Anneau.

Pour accompagner Peter Jackson dans cette annonce d'un nouveau film Seigneur des Anneaux, un invité pour le moins surprenant : Stephen Colbert, principalement connu pour être l'hôte du show nocturne américain « The Late Show with Stephen Colbert ». Il s'avère toutefois que c'est un véritable mordu des œuvres de J.R.R. Tolkien, et il va donc occuper à partir de cet été le rôle de scénariste pour ce nouveau film intitulé « Le Seigneur des Anneaux : l'Ombre du Passé », qui sortira donc bien après La Chasse de Gollum. Voilà en tout cas un nouveau projet à surveiller de près pour les fans de l'univers fantastique.

Source : Warner Bros. sur YouTube