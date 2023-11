Malgré deux films récents bourrés jusqu'à l'os de défauts, la cultissime saga de Wes Craven est encore debout. Tout comme Ghostface, devenu une machine à tuer, qui n'hésite pas à sortir un fusil à pompe pour semer le chaos dans New York. Le dernier volet a fait un carton et Scream 7 n'a pas tardé à être officialisé. Un prochain épisode qui ne sera pas réalisé par le duo Tyler Gillett / Matt Bettinelli-Olpin (Wedding Nightmare). Et qui, en prime, vient de perdre ses plus gros atouts.

La production de Scream 7 licencie une de ses stars

Coup de tonnerre pour Scream 7 ! L'une des actrices, Melissa Barrera, a été renvoyée sans ménagement par la société de production Skyglass Media Group. Pourquoi une telle décision ? La jeune femme s'est exprimée à plusieurs reprises sur la guerre entre le Hamas et Israël. Mais c'est bien son dernier post qui semble avoir motivé son renvoi du prochain Scream. « Gaza est actuellement traitée comme un camp de concentration. Tout le monde est acculé, sans nulle part où aller, sans électricité, sans eau... Les gens n'ont rien appris de notre histoire. Et comme pour le reste de notre histoire, les gens continuent de regarder en silence ce qui se passe. C'est un génocide et un nettoyage ethnique ».

Ce message qui soutient les habitants de la Palestine, mais ne justifie pas les atrocités du Hamas, a été considéré comme de l'antisémitisme par la production de Scream 7. « La position de Spyglass est sans équivoque : nous avons une tolérance zéro vis-à-vis de l'antisémitisme ou de l'incitation à la haine sous quelque forme que ce soit. Y compris les fausses références au génocide, au nettoyage ethnique, à la déformation de l'Holocauste ou toute autre chose qui franchit clairement la ligne du discours de haine » (via Variety).

Suite au renvoi de Melissa Barrera, qui aurait dû reprendre son rôle de Sam Carpenter dans Scream 7, le futur réalisateur Christopher Landon (Happy Birthdead) a réagi. La déclaration est désormais indisponible, mais voici ce qu'il a dit :

Voici ma déclaration : tout craint. Arrêtez de me crier dessus. Ce n'était pas ma décision. Via The Hollywood Reporter.

Melissa Barrera à gauche et Jenna Ortega à droite.

Jenna Ortega quitte le film... pour Netflix et Mercredi saison 2 ?

Melissa Barrera a donc été remerciée de Scream 7, mais il y a un autre départ majeur, volontaire cette fois. Jenna Ortega, l'autre star des derniers films, ne se rendra pas sur le plateau lors du tournage. Selon Deadline, l'actrice a abandonné le projet en cours de route. Une séparation qui aurait eu lieu avant la grève des acteurs à Hollywood, mais qui n'aurait donc été révélée que maintenant.

D'après le site, Jenna Ortega s'est écartée du slasher à cause de Mercredi saison 2 et un souci d'agenda. À l'heure actuelle, Scream 7 n'a pas de scénario puisque les scénaristes étaient en grève. De ce fait, tout est décalé et elle doit se rendre en Irlande d'ici fin avril 2024 pour retourner la série Netflix. Un motif crédible dans la mesure où, pour rappel, Ortega sera productrice exécutive sur la saison 2 de Wednesday.

Mais reste que le timing a amené à se poser des questions, d'autant qu'une rumeur a fait surface après le renvoi de Melissa Barrera. Si l'on en croit ces bruits de couloir, celle qui incarne Mercredi Addams aurait cherché à rompre son contrat pour Scream 7, en soutien à sa collègue. Un impératif de travail qui aurait pu peut-être lui permettre de se désengager du slasher sans rencontrer de problème. Cependant, cette rumeur n'émanant pas d'une source connue, il vaut mieux garder la version de Deadline.

Peu importe les raisons, à la fin, c'est déjà très préjudiciable à Scream 7. Dans les deux derniers longs-métrages, l'un des rares points positifs était justement ce duo de soeurs, à l'écran, jouée par Ortega et Barrera. C'est même encore plus flagrant dans Scream 6 où les jeunes femmes portent le film à bout de bras. Sans elles, il va vraiment falloir redoubler d'efforts pour convaincre des spectateurs de la viabilité du projet quasi mort-né. Un espoir ? La licence Happy Birthdead était une bonne surprise, donc peut-être que le cinéaste arrivera à faire quelque chose... ou pas !