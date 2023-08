Prêt pour assister au retour d'une des sagas horrifiques les plus cruelles ? Saw 10 dévoile son tout premier trailer. Une future boucherie pour faire oublier le dernier volet ?

Il y a t-il un public pour Saw 10 ? On peut se poser la question tant la licence est sur le déclin. Après un premier épisode franchement excellent de James Wan (Conjuring, Fast and Furious 7...), la série n'a fait que tirer sur la corde. D'autres opus, comme la suite, ont tout de même offert des morts très inventives, mais la franchise s'est enlisée jusqu'à se perdre totalement avec Spirale : L'Héritage. Le dixième volet va surfer sur la nostalgie pour tenter de redorer l'image d'une saga d'horreur qui demeure malgré tout iconique.

Le trailer de Saw 10 est là, un retour fracassant ?

Au revoir les blagues et les prestations gênantes de Chris Rock et Samuel L. Jackson dans le dernier film, Saw 10 revient à l'essentiel. Ce nouveau long-métrage met en scène John Kramer, alias Jigsaw, le tueur en série qui massacre ses victimes en les coinçant dans des pièges plus sadiques les uns que les autres. Un retour dans le passé pour un épisode qui se situe entre le deuxième et le troisième.

Dans Saw 10, John Kramer part au Mexique pour une opération de la dernière chance. Là-bas, Jigsaw espère pouvoir trouver une équipe capable d'éradiquer son cancer très avancé. Les médecins promettent un protocole de soins très efficace, « stupéfiant » qui, selon eux, a déjà fait ses preuves. Il s'avère qu'après être passé sur le billard, la tumeur cancéreuse est toujours présente, ce qui va indubitablement faire vriller le tueur en série. Dès lors, Kramer va entreprendre de kidnapper l'équipe médicale pour les torturer un à un. On ne cherche pas Jigsaw sans en affronter les conséquences.

Le premier trailer de Saw 10, très démonstratif, donne le ton avec de nouveaux pièges bien sanglants. Comme celui où un homme doit se percer lui même la boîte crânienne pour survivre. Ou encore celui où une femme est bloquée avec un fil de barbelé juste au niveau du cou. Cette bande-annonce réserve aussi une surprise fan-service : le retour d'Amanda Young. Une ancienne victime de Saw qui a fini par se transformer en bourreau.

L'horreur au cinéma en 2023

Après Scream 6, Evil Dead Rise, voici donc Saw 10. Le film sera en salles le 25 octobre 2023 en France et ce ne sera pas le seul film d'horreur de la fin de l'année. Le même mois, le 11 octobre, marquera la sortie de L'Exorciste Dévotion. Le nouveau film réalisé par David Gordon Green (Halloween) qui va essayer tant bien que mal de raviver un mythe indémodable du genre.

On suivra le destin de deux jeunes filles qui vont finir par être possédées par un démon. Le cinéaste n'a pas expliqué sa provenance, mais il a au moins confirmé que ce n'était pas Pazazu. Pour sauver les fillettes, le père de ces dernières, joué par Leslie Odom Jr (Many Saints of Newark, Glass Onion), va se rapprocher de Chris MacNeil. La mère de Regan, incarnée par Linda Blair, dans le premier film L'Exorciste de William Friedkin. Un comeback qui divise les spectateurs comme attendu. Certains trouvent cela prometteur, et d'autres, plutôt inquiétant en raison d'un côté trop lisse et moins flippant, d'après les extraits, que l'original.