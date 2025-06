Le film Return to Silent Hill commence à se dévoiler petit à petit, et les premières images divisent clairement les fans. Que peut-on y voir exactement ?

Censées rassurer les fans, les nouvelles images du film Return to Silent Hill ont plutôt eu l’effet inverse. Dévoilées récemment, elles montrent James Sunderland et Maria, les deux personnages emblématiques de Silent Hill 2. Mais très vite, les réactions se sont enflammées. Et pas dans le bon sens.

De nouvelles images de Return to Silent Hill

Sur le papier, l’idée était bonne. Montrer un aperçu fidèle à l’ambiance du jeu Silent Hill. James, dans un bâtiment délabré, face à Maria. Sauf que visuellement, le résultat laisse à désirer. Perruque peu crédible, vêtements aux textures étranges… Maria n’a pas vraiment convaincu.

Sur les réseaux sociaux, les critiques n’ont pas tardé. Certains évoquent une esthétique de "fan fiction", d’autres vont plus loin en parlant de "parodie porno". Michael Douse, de Larian Studios (Baldur's Gate 3), a même lâché, un brin désabusé : « C’est censé faire fuir ? »









Tout le monde n’est pas contre

Heureusement, le film Silent HIll n’a pas que des détracteurs. Quelques voix défendent cette direction artistique. Pour certains fans, Maria a toujours eu un style un peu provocant. Ce côté “trash” ferait donc partie du personnage. Un internaute résume : « Maria est censée être un peu vulgaire, pas au point de paraître sortie d’une benne à ordures, mais bon… Moi, j’y crois. Ce film va tout déchirer. »

Réalisé par Christophe Gans, à qui l’on doit déjà le premier film film sorti en 2006, Return to Silent Hill s’inspire directement du jeu culte SH 2. L’histoire suivra James, un homme hanté par le deuil, qui retourne à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme... morte depuis des années. Le film sortira en salles le 23 janvier 2026. L’idée : frapper fort, et relancer la franchise au cinéma.

Dans le rôle de James Sunderland, on retrouve Jeremy Irvine, aperçu notamment dans Cheval de guerre de Spielberg. À ses côtés, Hannah Emily Anderson incarne Maria. L’actrice canadienne s’est fait remarquer dans Jigsaw (la saga Saw) et la série The Purge. Un duo encore peu connu du grand public, mais qui pourrait surprendre si la mise en scène suit.

Source : Maze Pictures