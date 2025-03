Il suffit d'évoquer son titre pour que la saga Resident Evil fasse se dresser les poils de millions de fans à travers le monde. Même les productions moins appréciées ont toujours su attirer le public, y compris les films. Ces derniers n'ont jamais eu une réputation excellente. Pour autant, les projets continuent de voir le jour et la communauté suit leur avancée en coulisses avec attention. C'est pourquoi beaucoup seront ravis d'avoir des nouvelles du prochain long-métrage à paraître, surtout quand elles sont plutôt engageantes.

Resident Evil fait dans le teen drama

Si vous êtes fan de la licence, alors vous savez probablement qu'un nouveau film Resident Evil est dans les cartons. Sa nature n'a pas encore été dévoilé. Néanmoins, on sait déjà que Zach Cregger (The Civil War on Drugs, Barabare) sera à la réalisation et bien accompagné. Au scénarion, nous retrouverons Shay Hatten, l'homme qui signe ni plus, ni moins que le prochain film dans l'univers de John Wick. Voilà qui promet question action ! Le reboot de la franchise au cinéma continue de dessiner progressivement. Un premier nom au casting vient en effet de se confirmer par voie de presse. C'est par conséquent officiel : Austin Abrams, l'acteur révélé dans le rôle d'Ethan dans la série Euphoria, rejoint le prochain Resident Evil.

Austin Abrams en tant qu'Ethan Lewis dans Euphoria. © HBO.

Ce n'est pas la première fois que le comédien collabore avec Cregger. Il a aussi tourné dans son film Weapons, qui devrait sortir en 2025 sur nos écrans. Ce sera donc une première occasion de voir comment le réalisateur met en scène son comédien. Cependant, nous ignorons encore pour quel rôle Abrams a été retenu. Les internautes commencent déjà à émettre leurs hypothèses. Compte tenu du physique de l'acteur, certains évoquent déjà la possibilité qu'il incarne Leon S. Kennedy à ses débuts à Racoon City, voire une version plus jeune d'Albert Wesker.

C'est en tout cas une opportunité de choix pour Austing Abrams. Après des apparitions dans les créations de grosses plateformes de SVOD, à l'instar de Netlix (Dash & Lily) et Apple TV+ (Wolfs), participer à une licence avec une aussi grande communauté que Resident Evil pourrait représenter un vrai tremplin... à condition que les fans adoubent le film ! Souhaitant renouer avec les racines horrifiques des jeux, ce reboot pourra en plus compter sur le soutien de Constantin Film et PlayStation Productions. Voilà qui augure plutôt du positif d'ici à la sortie, annoncée pour septembre 2026.