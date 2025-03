Le nouveau film Resident Evil aurait trouvé son actrice vedette, un choix surprenant si on en croit les premiers échos officieux, et à un plus d'un titre.

Les fans de la saga Resident Evil vont avoir de quoi se mettre sous la dent prochainement. On connaît déjà les bruits de couloir autour d'un neuvième opus, ainsi que du probable remake de RE 5. Mais, ils le savent aussi, il n'y a que les jeux quand on parle de la grosse licence de Capcom. Les adaptations ne manquent pas, même si elles rencontrent plus ou moins de succès. Un nouveau film est justement en préparation et il pourrait bien avoir trouvé sa tête d'affiche.

Des Oscars à Resident Evil

À la suite de l'accueil plus que mitigé réservé au dernier film Resident Evil, la saga voudrait prendre un tournant sur grand écran avec Zach Cregger. Le réalisateur a repris le flambeau afin d'offrir un reboot qui, on l'espère, sera à la hauteur de la légende que Capcom est parvenu à bâtir depuis 1996. Pour le moment, le projet est prévu pour septembre 2026, mais il commence doucement à se préciser en coulisses.

Pas plus tard qu'en début de semaine, nous apprenions qu'un acteur relativement populaire rejoindrait le casting. Il s'agit d'Austin Abrams, révélé par la série Euphoria. Or, ce ne serait pas la seule figure émergente à intégrer la distribution. Le nouveau film Resident Evil aurait casté dans le rôle-titre nulle autre que Mikey Madison, récemment oscarisée pour sa performance dans Anora. C'est une vraie surprise considérant l'aura nouvellement acquise de cette actrice en pleine émergence, déjà validée par toute l'industrie.

La rumeur rebat cependant les cartes. Le film de Zach Cregger étant annoncé comme un reboot pour le grand écran, beaucoup s'interrogent sur le ou les jeux qu'il pourrait adapter. Au départ, les bruits de couloir évoquaient une transposition de Resident Evil 0. Dans ce cas, Mikey Madison pourrait incarner Rebecca Chambers à l'écran. Toutefois, il n'est pas dit que ce soit encore le projet. Dans ce cas, on pourrait l'imaginer en tant que Claire Redfield ou que Jill Valentine, si le réalisateur se tournait plutôt vers RE 2 ou RE 3. À moins que, comme à l'ère des premiers films avec Mila Jovovitch, il n'offre un rôle inédit à l'actrice.