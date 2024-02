Un nouveau film Jurassic Park est en route, ce n'est plus une surprise. Et aux dernières nouvelles, c'est David Leitch, connu pour Atomic Blonde et Deadpool 2, qui devait être derrière la caméra. Mais d'après le très sérieux média Deadline, toujours très bien informé, les pions auraient de nouveau bougé sur l'échiquier d'Universal Pictures et un autre metteur en scène serait visiblement aux commandes. De qui s'agit-il ?

Jurassic Park dans de bonnes mains

Selon Deadline, Universal Pictures et Amblin Entertainment ont choisi Gareth Edwards, connu pour son travail sur Star Wars Rogue One, pour réaliser un nouveau film de la saga Jurassic Park/World. Après que les négociations avec David Leitch n'ont pas abouti, le studio a rapidement opté pour Edwards, qui a impressionné les producteurs Steven Spielberg et Frank Marshall lors de réunions la semaine dernière. Le film est prévu pour le 2 juillet 2025 et marquera une nouvelle approche de l'ère Jurassic, sans le retour des membres du casting de Jurassic World Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ni ceux de la trilogie originale comme Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill. David Koepp est en charge du scénario. C'est à lui que l'on l'adaptation du tout premier film.

Steven Spielberg produira le film via Amblin Entertainment, avec Frank Marshall et Patrick Crowley à la production. Sara Scott et Jacqueline Garell de Universal superviseront le projet. Gareth Edwards n'en est pas à son premier grand projet, ayant réalisé le succès Godzilla pour Legendary, qui a lancé son propre univers, suivi de quatre suites et d'une série télévisée récente, Monarch, produite par Legendary et Apple. Il a également réalisé Rogue One: A Star Wars Story, qui a rapporté un milliard de dollars au box-office mondial. Son film le plus récent est The Creator, avec John David Washington et Gemma Chan, produit par 20th Century et New Regency.